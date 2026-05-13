Američki kongresmen tvrdi da je Washington izgubio 39 letjelica u ratu s Iranom Zvaničnik Pentagona odbio potvrditi gubitke tokom saslušanja u Senatu

Američki demokratski kongresmen Ed Case izjavio je u utorak da su Sjedinjene Američke Države izgubile 39 letjelica od početka rata s Iranom 28. februara, pozivajući se na izvještaj jedne američke odbrambene publikacije, prenosi Anadolu.

Case je ovo iznio tokom saslušanja specijalnog komiteta Senata dok je ispitivao glavnog finansijskog zvaničnika Pentagona Jaya Hursta o razmjerama štete pretrpljene tokom sukoba.

"Izgubili smo oko 39 letjelica, prema izvještaju u 'The War Zone', a to je stari izvještaj, star skoro mjesec dana", rekao je Case, pitajući Hursta da li je Pentagon izračunao "troškove zamjene za sve te letjelice".

"Postoje troškovi, gospodine, ali želim vam odgovoriti pismeno o tome koliki su oni konkretno, jer, kao što možete zamisliti, popravku letjelica je nešto što je vrlo teško izračunati", odgovorio je Hurst.

"Želimo uraditi potpunu dijagnostiku letjelica prije nego što procijenimo taj trošak", dodao je.

Izvještaj na koji se Case pozvao, a koji je objavio američki portal za odbrambene vijesti "The War Zone", navodi da je Ratno vazduhoplovstvo SAD-a izvelo blizu 13.000 letova tokom sukoba s Iranom.

Prema tom izvještaju, 39 letjelica je uništeno, dok je još 10 pretrpjelo različite nivoe oštećenja.

Izvještaj također tvrdi da je borbeni avion F-35A Lightning II pogođen unutar iranskog vazdušnog prostora te da je uništena letjelica Boeing E-3 Sentry.

Ove tvrdnje nisu mogle biti nezavisno provjerene, a zvaničnici Pentagona nisu javno potvrdili navodne gubitke tokom saslušanja.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenuli udare na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz posredovanje Pakistana, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli proizvesti trajni sporazum.

Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.