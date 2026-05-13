Burna rasprava o prijedlogu Zakona o strancima u Hrvatskom saboru

Rasprava o konačnom prijedlogu Zakona o strancima u Hrvatskom saboru započela je u srijedu žestokom raspravom između vladajućih i opozicije. Pitanje uvoza radne snage, koje je u posljednjih nekoliko godina transformisalo hrvatske gradove, postalo je centralna tačka političkog razmimoilaženja oko nacionalnog identiteta i ekonomske budućnosti zemlje, prenosi Anadolu.

Opozicija, predvođena strankom Most, uputila je oštre kritike Vladi premijera Andreja Plenkovića, tvrdeći da je izvršna vlast potpuno izgubila kontrolu nad tržištem rada. Prema riječima opozicionih zastupnika, nekontrolisani uvoz radnika iz udaljenih azijskih zemalja poput Nepala, Filipina i Uzbekistana služi isključivo krupnom kapitalu kako bi se vještački održale niske plate.

"Problem je kada čovjeka koji dolazi pošteno živjeti pretvorite u alat kojim rušite cijenu rada u Hrvatskoj", poručili su iz Mosta, optužujući vladajuće da provode "antisuverenističku politiku" koja za direktnu posljedicu ima daljnje iseljavanje domaćeg stanovništva, objavio je HRT.

S druge strane, predstavnici vladajućeg HDZ-a odbacili su ove optužbe kao populističke, ističući da je novi zakon nužan odgovor na hronični nedostatak radne snage u turizmu, građevinarstvu i uslugama. Naglasili su da Hrvatska trenutno ima historijski najnižu nezaposlenost, te da su plate u stalnom porastu, uprkos dolasku stranih radnika.

Za vladajuće, novi zakonski okvir predstavlja "moderni suverenizam" – politiku koja balansira između potreba privrede za radnom snagom i sigurnosnih standarda Evropske unije.

Atmosfera u sali bila je na rubu fizičkog incidenta, uz stalna dobacivanja i kršenje protokola, zbog čega je predsjedavajući izrekao desetine opomena. Posebno buru izazvao je zastupnik vladajuće većine Hrvoje Zekanović, koji je ironično prozvao opoziciju zbog licemjerja.

"Kuće vam grade Uzbekistanci, čiste Nepalci, a djecu čuvaju Filipinke, sramite se," poručio je Zekanović prije nego što mu je, zbog niza povreda poslovnika, oduzeta riječ do kraja rasprave.