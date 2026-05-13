Belgijski ministar odbrane posjetio Tursku aerospace industriju Šef TAI-a kaže da su razgovori bili usmjereni na avio-tehnologije i saradnju u oblasti odbrane

Belgijski ministar odbrane i vanjske trgovine Theo Francken posjetio je Tursku avio-industriju (TAI), rekao je izvršni direktor kompanije, javlja Anadolu.

Mehmet Demiroglu je na turskoj platformi društvenih medija NSosyal rekao da je kompanija oduševljena što je domaćin Franckenu.

"Tokom posjete, vodili smo produktivne razgovore o naporima u odbrambenoj industriji, avio-tehnologijama i međunarodnoj saradnji", rekao je Demiroglu.

"Dijeljenjem naših nacionalnih inženjerskih sposobnosti i naprednih tehnoloških rješenja, procijenili smo zajedničke mogućnosti za budućnost", dodao je.

Franckenova posjeta dogodila se tokom belgijske ekonomske misije u Turskoj od 10. do 14. maja, koju je predvodila kraljica Mathilde od Belgije.

Delegaciju, pored Franckena, čini i zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Maxime Prevot.