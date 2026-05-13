Potpredsjednik je kazao da se napredak ubrzao od razgovora u Pakistanu, naglašavajući crvenu liniju predsjednika Donalda Trumpa da Teheran nikada ne smije imati nuklearno oružje

Vance tvrdi da SAD napreduje u vezi s iranskim sporazumom Potpredsjednik je kazao da se napredak ubrzao od razgovora u Pakistanu, naglašavajući crvenu liniju predsjednika Donalda Trumpa da Teheran nikada ne smije imati nuklearno oružje

Potpredsjednik SAD-a JD Vance izjavio je u srijedu da Washington "napreduje" u pregovorima s Iranom, naglašavajući crvenu liniju predsjednika Donalda Trumpa da Teheran nikada ne smije imati nuklearno oružje, javlja Anadolu.

"Proveo sam dosta vremena na telefonu s Jaredom Kushnerom i Steveom Witkoffom jutros, kao i s brojnim našim prijateljima u arapskom svijetu. Mislim da napredujemo", rekao je Vance novinarima kada su ga pitali da li SAD još uvijek komunicira s Irancima nakon što je Trump nazvao odgovor Teherana "neprihvatljivim".

"Osnovno pitanje je, da li postižemo dovoljan napredak da zadovoljimo predsjednikovu crvenu liniju? A crvena linija je vrlo jednostavna. On mora biti siguran da smo uspostavili niz zaštitnih mjera tako da Iran nikada neće imati nuklearno oružje", rekao je Vance.

"Mislio sam da smo postigli određeni napredak u Pakistanu, ali od tada smo postigli više. Predsjednik nas je za sada uputio da postupamo diplomatskim putem i na to sam trenutno fokusiran", rekao je.

Na pitanje o Trumpovim izjavama da ne razmišlja o finansijskoj situaciji Amerikanaca kada pregovara s Iranom, Vance je odgovorio: "Mislim da je to pogrešno predstavljanje onoga što je predsjednik rekao."

"Slažem se s predsjednikom. Iran ne bi trebao imati nuklearno oružje. Očigledno smo uključeni u vrlo agresivan i vrlo angažiran diplomatski proces kako bismo pokušali osigurati da se to ne dogodi", dodao je.

Vance je rekao da je krajnji cilj dati američkom narodu uvjeravanje da Iran nikada neće dobiti nuklearno oružje, opisujući trenutni diplomatski put kao predsjednikov odabrani put za sada.

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela, kao i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je stupilo na snagu 8. aprila posredovanjem Pakistana, ali pregovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum. Primirje je kasnije produžio američki predsjednik Donald Trump bez određenog roka.

U nedjelju je Iran poslao Pakistanu odgovor na američki prijedlog za okončanje rata, ali ga je Trump odbacio kao "potpuno neprihvatljiv".