Trump sve ozbiljnije razmatra nastavak vojnih operacija protiv Irana

Američki predsjednik Donald Trump postao je sve frustriraniji načinom na koji Iran vodi pregovore te sada ozbiljnije razmatra nastavak vojnih akcija koje su obustavljene od aprila, navodi se u izvještaju objavljenom u ponedjeljak.

Američki predsjednik je frustriran zbog nastavka iranskog zatvaranja Hormuškog moreuza, kao i zbog onoga što smatra podjelama unutar iranskog vrha, objavio je CNN pozivajući se na anonimne izvore upoznate s njegovim razgovorima.

Trump je u nedjelju oštro kritikovao najnoviji odgovor Irana na američki mirovni prijedlog, nazvavši ga "potpuno neprihvatljivim."

"Rekao bih da je primirje na aparatima za održavanje života, kao kada doktor uđe i kaže: 'Gospodine, vaša voljena osoba ima približno jedan posto šanse da preživi'", rekao je Trump u naknadnim izjavama koje je dao u Bijeloj kući u ponedjeljak.

Izvori su za CNN rekli da je odgovor doveo do toga da zvaničnici dovode u pitanje ozbiljnost Irana u vezi s pregovorima o trajnom okončanju rata.

Prema CNN-u, pojedinci unutar Pentagona i ostatka administracije zagovaraju agresivniji pristup prema Iranu, uključujući odobravanje ciljanih udara s ciljem slabljenja iranske pozicije za pregovaračkim stolom. Drugi, međutim, i dalje insistiraju na dodatnim diplomatskim naporima.

Regionalni zvaničnici rekli su za CNN da su Pakistan i druge zemlje pokušali prenijeti Iranu poruku da je Trump sve frustriraniji i da je ovo posljednja prilika za diplomatski završetak rata, ali da iranski zvaničnici nisu poslušali upozorenja.

Ranije u ponedjeljak predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf napisao je na mreži X da je iranska vojska "spremna održati lekciju koja će se pamtiti svakom agresoru."

"Pogrešne strategije i pogrešne odluke uvijek proizvode pogrešne rezultate. Cijeli svijet je to već shvatio", napisao je na američkoj društvenoj mreži.

Qalibaf je također upozorio da je Iran spreman za "sve opcije", rekavši da će protivnici "biti iznenađeni."

U odvojenoj objavi na mreži X napisao je da "ne postoji alternativa" osim prihvatanja prava iranskog naroda navedenih u teheranskom prijedlogu od 14 tačaka.

"Svaki drugi pristup bit će potpuno bez rezultata; ništa osim jednog neuspjeha za drugim", napisao je Qalibaf.

CNN je izvijestio da je Trump u ponedjeljak održao sastanak sa svojim timom za nacionalnu sigurnost kako bi razgovarali o opcijama vezanim za Iran, a anonimni izvori rekli su toj medijskoj kući da je malo vjerovatno da će odluka o nastavku vojnih operacija biti donesena prije nego što američki predsjednik u utorak poslijepodne otputuje u Kinu.