Srbija pustila dodatnih 30.000 tona dizela iz rezervi

Vlada Srbije odlučila je da pusti dodatnih 30.000 tona dizela iz robnih rezervi, čime ukupna količina oslobođenog goriva, uključujući ranije preuzete količine od strane naftnih kompanija, iznosi 65.000 tona, izjavila je u četvrtak ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović.

Đedović Handanović je navela da je istovremeno produžena zabrana izvoza nafte i naftnih derivata za pogon motora za još mjesec dana, odnosno do kraja juna. Pojasnila je da se zabrana odnosi na izvoz dizela, benzina i sirove nafte svim vidovima transporta.

Prema njenim riječima, ova mjera ima za cilj očuvanje stabilnog snabdijevanja domaćeg tržišta u uslovima globalnih poremećaja i rasta cijena nafte.

Ministarka je dodala da su akcize na gorivo smanjene za 25 posto, naglašavajući da situacija na svjetskom tržištu ostaje složena i neizvjesna.

„Mjere koje donosimo da zaštitimo građane i privredu nisu lake za državu, jer značajno smanjuju budžetske prihode i povećavaju rashode, ali smo spremno odgovorili na izazove“, rekla je Đedović Handanović.

Podsjetila je da su obavezne rezerve nafte i naftnih derivata u prethodne četiri godine povećane sa 31 na 55 dana prosječne potrošnje, dok su od 2022. godine rezerve evrodizela udvostručene, a benzina povećane dvostruko.