Zemlja ostvarila gotovo 9,9 milijardi dolara prihoda od turizma u periodu januar–mart, dok je broj odlaznih posjetilaca porastao 1,5% na 9,3 miliona

Prihodi od turizma u Turskoj porasli 4,2% u prvom kvartalu Zemlja ostvarila gotovo 9,9 milijardi dolara prihoda od turizma u periodu januar–mart, dok je broj odlaznih posjetilaca porastao 1,5% na 9,3 miliona

Prihodi od turizma u Turskoj porasli su za 4,2% na godišnjem nivou u prvom kvartalu 2026. godine i dostigli gotovo 9,9 milijardi dolara, saopštio je u četvrtak Turski statistički institut (TurkStat).

Prema podacima TurkStata, prihodi od turizma u periodu januar–mart iznosili su 9,89 milijardi dolara, od čega je 9,69 milijardi ostvareno od posjetilaca, a 201,9 miliona dolara od tranzitnih putnika.

Turski državljani koji žive u inostranstvu činili su 25,6% prihoda od turizma ostvarenih od posjetilaca u prvom kvartalu.

Individualna potrošnja iznosila je 8,47 milijardi dolara ukupnih prihoda od posjetilaca, dok su paket-aranžmani donijeli 1,22 milijarde dolara.

Broj odlaznih posjetilaca povećan je za 1,5% u odnosu na isti period prošle godine, na 9,26 miliona. Turski državljani koji žive u inostranstvu činili su 25,7% posjetilaca, odnosno 2,38 miliona ljudi.

Prosječna noćna potrošnja posjetilaca koji napuštaju Tursku iznosila je 102 dolara, dok su turski državljani iz dijaspore trošili u prosjeku 72 dolara po noći.

Najveći udio u ukupnim prihodima od turizma imali su troškovi hrane i pića sa 27%, zatim međunarodni prevoz sa 15,8% i smještaj sa 13%.

U poređenju s istim kvartalom prošle godine, troškovi smještaja porasli su za 21,2%, zdravstvene usluge za 18,4%, a hrana i piće za 13,7%.

Putovanja, zabava, sport i kulturne aktivnosti bili su glavni razlozi posjete Turskoj u ovom kvartalu, čineći 55,3% svih dolazaka. Posjete rodbini i prijateljima slijede sa 26,8%, dok kupovina čini 8,2%.

Broj turskih državljana koji putuju u inostranstvo povećan je za 13,1% na godišnjem nivou, na 2,94 miliona u periodu januar–mart, uz prosječnu potrošnju od 758 dolara po osobi.