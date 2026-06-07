Predsjedavajući Upravnog odbora Foruma islamske ekonomije AlBaraka Abdullah Saleh Kamel kaže da Istanbul djeluje kao historijsko mjesto susreta za trgovinu, finansije i civilizacije

Istanbul postaje globalno mjesto susreta islamske ekonomije Predsjedavajući Upravnog odbora Foruma islamske ekonomije AlBaraka Abdullah Saleh Kamel kaže da Istanbul djeluje kao historijsko mjesto susreta za trgovinu, finansije i civilizacije

Istanbulski finansijski centar bio je domaćin 3. Globalnog samita islamske ekonomije, organizovanog pod pokroviteljstvom Predsjedništva i kao dio serije samita AlBaraka, a agencija Anadolu je globalni komunikacijski partner.

Predsjedavajući Upravnog odbora Foruma islamske ekonomije AlBaraka Abdullah Saleh Kamel naglasio je hitnu dužnost uspostavljanja odgovarajućeg okvira za ulogu kapitala u islamskoj ekonomiji.

Kamel je izjavio da je ovaj okvir pomogao u postizanju viših ciljeva time što je kapital učinio generatorom bogatstva i čistog dobrotvornog društvenog kapitala.

"Dozvolite mi da ovdje pohvalim zemlje čiji sistemi rade na omogućavanju vakufa, kao što su Kraljevina Saudijska Arabija, Turska, Malezija i druge, te da pozovem druge zemlje da slijede primjer ovih zemalja", rekao je Kamel.

Napomenuo je da je razvojna uloga vakufa svakodnevno rasla u ovim zemljama kao produžetak velike civilizacije koja se protezala svijetom kroz mnogo stoljeća.

Saleh bin Abdullah bin Humaid, savjetnik na Kraljevskom dvoru Kraljevine Saudijske Arabije, član Vijeća viših učenjaka i imam džamije Al-Masjid Al-Haram, skrenuo je pažnju na pristup islamske ekonomije usmjeren na ljude.

Rekao je: "Govor o bogatstvu nije samo rasprava o akumulaciji bogatstva, niti o maksimiziranju apstraktnih brojki.

"To je rasprava o izgradnji civilizacijske snage Ummeta, podsticanju društvene stabilnosti, postizanju ekonomske dovoljnosti i promoviranju smjernica i zdravog upravljanja koji čuvaju ljudsko dostojanstvo, društveni prosperitet i sigurnost, snagu i nezavisnost državnog odlučivanja."

Islamska banka ne bi trebala biti samo finansijska institucija, već bi trebala biti partner u ekonomskom i društvenom razvoju, dodao je.