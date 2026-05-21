Privedeni aktivisti humanitarne Globalne flotile Sumud stigli u Istanbul

Tri aviona s aktivistima iz Globalne flotile Sumud, koje je Izrael ranije ove sedmice pritvorio u međunarodnim vodama, stigla su u Istanbul u četvrtak, javlja Anadolu.

Tri aviona Turkish Airlinesa koji su prevozili aktiviste pritvorene na flotili, koju je napala izraelska vojska u međunarodnim vodama dok su pokušavali probiti blokadu Gaze i dostaviti vitalnu humanitarnu pomoć, sletjeli su na aerodrom u Istanbulu.

Aktiviste su u VIP sali aerodroma dočekali njihovi rođaci i brojni zvaničnici.

Aktivisti koji su zadobili povrede odvezeni su u kola hitne pomoći koja su čekala na aerodromu.

Nakon prijema, očekuje se da će aktivisti biti odvedeni u Institut za sudsku medicinu u Istanbulu na preglede u okviru istrage koju su pokrenuli istanbulski tužioci.



Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan izjavio je ranije u četvrtak da je posebno organizovan let za povratak turskih građana i učesnika iz trećih zemalja uključenih u flotilu pomoći u Tursku.

Flotila je u utorak objavila da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila u njenom konvoju nakon napada u međunarodnim vodama.

Flotila, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, krenula je prošlog četvrtka iz Marmarisa u Turskoj u najnovijem pokušaju da probije ilegalnu izraelsku blokadu nametnutu Pojasu Gaze od 2007. godine, koja je veliki dio stanovništva ostavila na rubu gladi.