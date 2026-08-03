Novi rekord potvrđuje poziciju Istanbulskog aerodroma kao jednog od vodećih svjetskih čvorišta za međunarodni transfer putnika

Istanbulski aerodrom oborio evropski rekord po dnevnom broju putnika Novi rekord potvrđuje poziciju Istanbulskog aerodroma kao jednog od vodećih svjetskih čvorišta za međunarodni transfer putnika

Istanbulski aerodrom postavio je novi evropski rekord u dnevnom broju opsluženih putnika, nakon što je 1. augusta kroz ovu zračnu luku prošlo 289.260 putnika, saopćio je ministar saobraćaja i infrastrukture Turske Abdulkadir Uraloglu.

U pisanom saopćenju Uraloglu je naveo da je riječ o najvećem dnevnom broju putnika koji je ikada zabilježen na jednom aerodromu u Turskoj i Evropi.

"Ovim rezultatom Istanbulski aerodrom postavio je novi rekord i dostigao najveći dnevni broj putnika u svojoj historiji, ali i na evropskom nivou", istakao je ministar.

Prema njegovim riječima, Istanbulski aerodrom nastavlja jačati svoj strateški značaj u međunarodnom zračnom saobraćaju zahvaljujući velikim kapacitetima, razvijenoj infrastrukturi i visokom kvalitetu usluga.

Uraloglu je ocijenio da novi rekord potvrđuje dodatno učvršćivanje pozicije Istanbulskog aerodroma kao jednog od vodećih svjetskih čvorišta za međunarodni transfer putnika.