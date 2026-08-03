Istanbulski aerodrom oborio evropski rekord po dnevnom broju putnika

Mücahithan Avcıoğlu
03. august 2026.•Ažuriranje: 03. august 2026.
Istanbulski aerodrom postavio je novi evropski rekord u dnevnom broju opsluženih putnika, nakon što je 1. augusta kroz ovu zračnu luku prošlo 289.260 putnika, saopćio je ministar saobraćaja i infrastrukture Turske Abdulkadir Uraloglu.
U pisanom saopćenju Uraloglu je naveo da je riječ o najvećem dnevnom broju putnika koji je ikada zabilježen na jednom aerodromu u Turskoj i Evropi.
"Ovim rezultatom Istanbulski aerodrom postavio je novi rekord i dostigao najveći dnevni broj putnika u svojoj historiji, ali i na evropskom nivou", istakao je ministar.
Prema njegovim riječima, Istanbulski aerodrom nastavlja jačati svoj strateški značaj u međunarodnom zračnom saobraćaju zahvaljujući velikim kapacitetima, razvijenoj infrastrukturi i visokom kvalitetu usluga.
Uraloglu je ocijenio da novi rekord potvrđuje dodatno učvršćivanje pozicije Istanbulskog aerodroma kao jednog od vodećih svjetskih čvorišta za međunarodni transfer putnika.