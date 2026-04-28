Cijena američke nafte ponovo iznad 100 dolara zbog zatvaranja Hormuškog moreuza WTI dostigao najviši nivo od početka aprila nakon iznenadnog povlačenja UAE iz OPEC-a

Referentna američka nafta West Texas Intermediate (WTI) porasla je u utorak za više od 3,8 posto i ponovo dostigla cijenu od 100 dolara po barelu, dok kontinuirano zatvaranje Hormuškog moreuza održava zabrinutost oko snabdijevanja u središtu globalnih energetskih tržišta.

WTI je zabilježio rast sedmi dan zaredom, dostigavši najviši nivo od početka aprila, dok trgovci procjenjuju rizik od dugotrajnih poremećaja u jednom od najvažnijih svjetskih energetskih koridora.

Istovremeno, međunarodna referentna nafta Brent porasla je za 2,8 posto i dostigla 111,3 dolara po barelu.

Najnoviji rast cijena uslijedio je uprkos iznenadnom povlačenju Ujedinjenih Arapskih Emirata iz OPEC-a, potezu koji bi inače mogao ublažiti zabrinutost tržišta u vezi s kontrolom proizvodnje. Međutim, analitičari navode da eventualno povećanje proizvodnje neće značajno smiriti tržišta dok su tokovi nafte kroz Hormuški moreuz ozbiljno ograničeni.

Tržišta su također usmjerena na reakciju američkog predsjednika Donald Trumpa na najnoviji prijedlog Irana s ciljem okončanja sukoba i ponovnog otvaranja moreuza. Ipak, izvještaji sugeriraju da Washington nije zadovoljan ponudom Teherana, jer iranski nuklearni program ostaje glavna prepreka u pregovorima.

Iako primirje uglavnom traje od početka aprila, ograničenja koja su uvele i Iran i SAD smanjila su promet kroz moreuz gotovo na nulu, dodatno pojačavajući strah od ozbiljnijeg poremećaja u snabdijevanju.

Hormuški moreuz inače prenosi oko 20 posto globalnih energetskih tokova, što svaki poremećaj čini velikim rizikom za tržišta sirove nafte, ukapljenog prirodnog plina i rafiniranih proizvoda.

Sukob, koji sada ulazi u devetu sedmicu, značajno je povećao cijene nafte, pooštrio globalne uslove snabdijevanja i izazvao zabrinutost da bi visoki troškovi energije mogli dodatno podstaći inflaciju i utjecati na potražnju u velikim ekonomijama potrošača.