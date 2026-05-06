Pronađen delfin upucan iz vatrenog oružja u Hrvatskoj Policija sumnja da je delfin ubijen vatrenim oružjem te će protiv nepoznatog počinioca podnijeti krivičnu prijavu, dok se vještačenjem utvrđuje tačan uzrok smrti

Na obali mora u Bašaniji, naselju u Umagu, pronađen je upucani delfin, a zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo policija će podnijeti krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe, javlja Anadolu.

Hrvatska policija je u utorak oko osam sati zaprimila dojavu kako je na obali mora u Bašaniji pronađen leš delfina u raspadnutom stanju.

"Utvrđeno je da je na tijelu delfina vidljiva povreda nalik na prostrijelnu ranu nastalu upotrebom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o životinji", objavila je policija.

Nad pronađenim lešom delfina u Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje povreda i utvrđivanje tačnog uzroka smrti.

Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.



