Pronađen delfin upucan iz vatrenog oružja u Hrvatskoj

Vesna Besic
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Na obali mora u Bašaniji, naselju u Umagu, pronađen je upucani delfin, a zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo policija će podnijeti krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe, javlja Anadolu.
Hrvatska policija je u utorak oko osam sati zaprimila dojavu kako je na obali mora u Bašaniji pronađen leš delfina u raspadnutom stanju.
"Utvrđeno je da je na tijelu delfina vidljiva povreda nalik na prostrijelnu ranu nastalu upotrebom vatrenog oružja te je policija o događaju obavijestila nadležno Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije koje je preuzelo daljnju brigu o životinji", objavila je policija.
Nad pronađenim lešom delfina u Zavodu za veterinarsku patologiju obaviti će se vještačenje povreda i utvrđivanje tačnog uzroka smrti.
Zbog sumnje da je počinjeno krivično djelo ubijanje i mučenje životinja, policija će protiv nepoznatog počinitelja podnijeti krivičnu prijavu nadležnom državnom tužilaštvu.