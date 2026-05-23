Anketa: Gotovo polovina starijih Japanki preferira AI umjesto ljudi za savjete o vezama Rezultati ukazuju na promjene stavova prema AI druženju i savjetovanju

Gotovo polovina starijih žena u Japanu radije traži savjete od vještačke inteligencije nego od ljudi kada su u pitanju međuljudski odnosi, pokazuje nedavna anketa koja ukazuje na promjenjive stavove prema AI druženju i savjetovanju.

Online anketa, koju je proveo Institu za promociju digitalne ekonomije i zajednice Japan, pokazala je da je 47,8 posto ispitanica u 60-im i 70-im godinama reklo da bi se u pitanjima vezanim za odnose obratile AI-ju umjesto ljudima, prenosi agencija Kyodo.

Samo 37,3 posto žena u toj starosnoj grupi reklo je da bi radije razgovaralo s drugom osobom.

Međutim, u svim starosnim grupama i polovima, ljudi u cjelini sve više preferiraju savjete vještačke inteligencije, pri čemu je 45,8 posto preferiralo ljudski savjet, a 36,5 posto AI, navodeći njegovu percipiranu objektivnost i nedostatak pristrasnosti.

Među starijim muškarcima, 57 posto je reklo da bi radije konsultovalo drugu osobu, dok je 25,2 posto preferiralo AI.

Istraživač sa Univerziteta Chiba, specijalizovan za AI i ljudsko zdravlje Atsushi Nakagomi rekao je da su rezultati među starijim ženama bili neočekivani.

"AI čini da se ljudi osjećaju ugodnije da se otvore, jer mogu slobodno tražiti savjet bez brige o tome kako će njihovi komentari biti shvaćeni", rekao je on.

Anketa je provedena online sredinom januara i obuhvatila je 1.449 osoba u dobi od 18 do 79 godina širom Japana.