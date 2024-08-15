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Yaşam

"Yusuf Dikeç pozu", memleketi Kahramanmaraş'ta billboardları süsledi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda takım arkadaşı Şevval İlayda Tarhan'la Türkiye'ye 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde gümüş madalya kazandıran Yusuf Dikeç'in viral olan atış pozu, Kahramanmaraş'taki billboardlara yerleştirildi.

Sinan Doruk  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
"Yusuf Dikeç pozu", memleketi Kahramanmaraş'ta billboardları süsledi

Kahramanmaraş

"O bir KAHRAMAN Maraşlı" ifadesiyle birlikte Yusuf Dikeç'ın atış pozu, kentteki 46 billboarda asıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AA muhabirine, milli sporcu Yusuf Dikeç'in olimpiyatlarda Türkiye'ye gümüş madalya kazandırmasıyla Kahramanmaraşlı hemşerileri olarak büyük mutluluk yaşadıklarını dile getirdi.

Görgel, Dikeç ve takım arkadaşının atıcılıkta ilk olimpiyat madalyasını kazandığını hatırlatarak, "Gerçekten hem bizler için hem de Kahramanmaraşlılar için büyük bir gurur kaynağı oldu. Hemşehrimiz Yusuf Dikeç ve Şevval Tarhan göğsümüzü kabarttı." dedi.

Dikeç'in kendine has atış stiliyle elde ettiği başarısının dünya gündeminde yer almasının 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a moral olduğunu aktaran Görgel, şunları kaydetti:

"Hemşehrimizin kendine has bir atış stili ile beraber tüm dünyada büyük yankı uyandırdı. Olimpiyatların en çok konuşulan sporcularından biri oldu. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrimizin beraber bu gururu yaşamak için Dikeç'in o ateş stilini görsellerle billboardlarımıza yansıttık. Şehir genelinde 46 billboarda milli sporcumuz Yusuf Dikeç'in görselini astık. Kahramanmaraş bir deprem şehri, hızla toparlanmaya çalışan, ayağa kalkmaya çalışan bir şehir. Bu anlamda Yusuf Dikeç'in bu başarısı hem bizler için hem de tüm Kahramanmaraşlı vatandaşlarımız için çok ciddi manada bir moral, motivasyon kaynağı oldu. İnşallah onun bu başarısını gençlerimizle örnek olur. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle ile Yusuf Dikeç'i ağırlayacağız ve onun mutluluğuna ortak olacağız."

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