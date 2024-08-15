Dolar
33.63
Euro
36.90
Altın
2,455.19
ETH/USDT
2,599.30
BTC/USDT
58,685.00
BIST 100
9,982.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor. Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale sürüyor.
logo
Yaşam

Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Türkiye'de geçen ay, son 53 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Oğuzhan Sarı  | 15.08.2024 - Güncelleme : 15.08.2024
Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, temmuz ayı sıcaklık verilerine dair bilgileri paylaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre son 53 yılın en sıcak temmuz ayının yaşandığını bildiren Kurum, en yüksek sıcaklığın 45,9 dereceyle Cizre'de, en düşük sıcaklığın 5,2 dereceyle Erzurum'da tespit edildiğini kaydetti.

Kurum, pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların artmaya devam edeceğini bildirerek, vatandaşlardan daha tedbirli olmalarını rica etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Manisa Gördes'te 2 ayrı noktadaki yangına müdahale ediliyor
Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyenlerin yakalandığını bildirdi
Bolu'daki orman yangınının neden olduğu duman Eskişehir'e ulaştı
Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin: (Türkiye'yle güvenlik zaptı) Bu iki ülkenin tarihindeki ilk mutabakat zaptıdır
Türkiye ve Irak arasında askeri ve güvenlik işbirliği ile terörle mücadeleye dair mutabakat zaptı imzalandı

Benzer haberler

Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Türkiye'de son 53 yılın en sıcak temmuz ayı yaşandı

Şanlıurfa'da termometreler 45 dereceyi gösterdi

İngiltere'de yılın en sıcak günü yaşandı

Fransa'nın 45 vilayetinde sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu alarm verildi

Fransa'nın 45 vilayetinde sıcak hava dalgası nedeniyle turuncu alarm verildi
Mutlu anlarını kavurucu sıcaklara rağmen açık alanlarda ölümsüzleştiriyorlar

Mutlu anlarını kavurucu sıcaklara rağmen açık alanlarda ölümsüzleştiriyorlar
Dünya Meteoroloji Örgütü: Temmuz boyunca aşırı sıcaklar yüz milyonlarca insanı etkiledi

Dünya Meteoroloji Örgütü: Temmuz boyunca aşırı sıcaklar yüz milyonlarca insanı etkiledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet