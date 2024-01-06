Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,246.20
BTC/USDT
43,862.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi, kayak severleri ağırlamayı sürdürüyor.

Özgür Alantor  | 06.01.2024 - Güncelleme : 06.01.2024
Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Ziyaretçiler, 2 bin metre yükseklikteki pistte dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp, kızakla kayıp keyifli zaman geçiriyor.

Yurduntepe, kızakla kaymak isteyen küçük ziyaretçilerine de eğlenceli kış tatili imkanı sunuyor.

Kayak merkezine Kastamonu ve Çankırı'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Samsun, Sinop, Bartın, Amasya ve Karabük başta olmak üzere birçok ilden ziyaretçi geliyor.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, kayak için kar kalınlığının yeterli olduğunu söyledi.

Sezonu geçen hafta açtıklarını belirten Kaya, "Geçen cumartesi pisti, kafe ve teleferiğimizi açtık. Kar kalitesi ve seviyesi oldukça iyi durumda. Kastamonu merkezde kar yok ama Ilgaz'da kar seviyesi ve kalitesi çok iyi durumda. Tüm kayakseverleri bu güzelliği görmeleri için davet ediyoruz." dedi.

Tatil için Ankara'dan gelen Onur Çil ise kara hasret kaldıklarını dile getirerek, "Bugün bayağı eğleniyoruz. Güzel bir gün, özlemişiz kaymayı." diye konuştu.

Ahmet Ertuğrul da teleferikle çok güzel bir manzara seyrettiklerini anlatarak, "Pisti de çok güzel ezmişler, kaymak çok keyifli. Sezonu açtık." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıkamış'ta şehitler için yapılan "Kardan Heykeller'in" açılışı gerçekleştirildi
Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'i kabul etti
Zonguldak'ta fırtınada batan geminin kayıp 7 personeli 49 gündür aranıyor

Benzer haberler

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kayak sezonu sürüyor

Kastamonu Valisi Dallı favori AA karelerini seçti

Kastamonu'da denizden ulaşılabilen Uçarsu Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı

Kastamonulu balıkçının ağına 11 kilogramlık levrek takıldı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü

Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü
"Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor

"Şehit Şerife Bacı'nın torunları" Gazze için giysi ve battaniye üretiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet