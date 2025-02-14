Dolar
36.21
Euro
37.90
Altın
2,935.49
ETH/USDT
2,703.60
BTC/USDT
96,980.00
BIST 100
9,919.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya doğum günü sürprizi

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, down sendromlu Suna Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Sait Çelik  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya doğum günü sürprizi

Yozgat

Şefaatli ilçesine bağlı Sarıkent köyünde yaşayan 24 yaşındaki down sendromlu Suna Yıldırım, doğum gününü jandarma personeli ile geçirmek istedi.

Bunun üzerine Suna'yı evinde ziyaret eden jandarma ekipleri, daha sonra Yıldırım ailesini İl Jandarma Komutanlığına götürdü.

Burada jandarma temalı doğum günü pastasını kesen Suna, ailesi ve jandarma personeliyle keyifli anlar yaşadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da 407 çift nikah için Sevgililer Günü'nü seçti
CHP'de cumhurbaşkanı adayı için yapılacak ön seçim takvimi belli oldu
Denizlerin üretkenliğinin devamı için müsilaja karşı ortak bilinçle hareket edilmesi uyarısı
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82'ye yükseldi
MHP Genel Başkanı Bahçeli taburcu edildi

Benzer haberler

Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya doğum günü sürprizi

Yozgat'ta jandarma ekiplerinden down sendromlu Suna'ya doğum günü sürprizi

Yozgatlı girişimci devlet desteğiyle otel açtı

Hobi olarak topladığı taşlar mesleği oldu

Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi

Yozgat'ta engelli kişinin askerlik hayali gerçekleştirildi
Yozgat Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Yozgat Valisi Özkan, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet