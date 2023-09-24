Dolar
27.17
Euro
28.97
Altın
1,925.26
ETH/USDT
1,591.90
BTC/USDT
26,586.00
BIST 100
8,039.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

"Yılın Ahisi" seçilen berber, müşterilerine oğluyla hizmet veriyor

Karabük'te 53 yılı geride bıraktığı mesleğinde "Yılın Ahisi" ödülüne layık görülen berber İbrahim Uysal, oğluyla usta çırak ilişkisiyle müşterilerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Orhan Kuzu  | 24.09.2023 - Güncelleme : 24.09.2023
"Yılın Ahisi" seçilen berber, müşterilerine oğluyla hizmet veriyor Fotoğraf: Orhan Kuzu/AA

Karabük

Kent merkezinde yaşayan 66 yaşındaki Uysal, ilkokulu bitirdikten sonra kendi isteğiyle bir berber dükkanında çırak olarak mesleğe başladı.

Mesleğinde zamanla kendisini geliştirerek ustalaşan Uysal, 28 yaşında dükkanını açtı.

Yaklaşık 26 yıl önce yanına çırak olarak aldığı oğluyla 6 metrekarelik dükkanında müşterilerinin saçına şekil veren Uysal, emekli olmasına rağmen elinden makasını düşürmüyor.

Mesleğini ilk günkü heyecanla sürdüren Uysal, Ahilik Haftası kapsamında "Yılın Ahisi" seçilmesiyle gururlandı.

"Berberliğe başladığım zaman emek mesleklerinin çok değeri vardı"

İbrahim Uysal, AA muhabirine, mesleğe, ilkokulu bitirdikten sonra 13 yaşında başladığını söyledi.

Mesleğe ilk başladığında "Nasıl emekli olurum?" diye düşündüğünü belirten Uysal, kendisinin 25 yıl önce emekli olduğunu ifade etti.

Yanına çırak olarak aldığı oğlunun da emekli olduğunu anlatan Uysal, mesleğini 53 yıldır sürdürdüğünü dile getirerek, "38 yıldır da aynı dükkanda çalışıyorum. Hem kendim hem de oğlum emekli olduk. 'Yılın Ahisi' seçildim. Ödülü bana layık görenlere teşekkür ederim. Berberliğe başladığım zaman emek mesleklerinin çok değeri vardı. Bir berber veya terziye aileler çocuğunu çırak olarak verebilmek için uğraşırlardı. Şimdi pek çırak yetişmiyor. El emeği meslekler de ölmüş oluyor." diye konuştu.

Oğluyla 26 yıldır aynı dükkanda hem çırak-usta hem de baba-oğul ilişkisiyle çalıştıklarını kaydeden Uysal, mesleğini elinden geldiğince sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Oğlu 42 yaşındaki Erkan Uysal da babasıyla usta-çırak ilişkisiyle çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Berberliğin, sosyal çevresi en geniş meslek gruplarından olduğunu vurgulayan Uysal, müşterilerine en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Nahçıvan'a gidecek
Dışişleri Bakanlığından Türkiye ile Litvanya arasındaki siyasi istişarelere yönelik açıklama
Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

"Yılın Ahisi" seçilen berber, müşterilerine oğluyla hizmet veriyor

"Yılın Ahisi" seçilen berber, müşterilerine oğluyla hizmet veriyor

"Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor

Karabük'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Safranbolu'da zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaparak farkındalık oluşturdu

Safranbolu'da zanaatkarlar, kaybolmaya yüz tutan meslekleri yaparak farkındalık oluşturdu
Mesleğini 61 yıldır sürdüren terzi "Yılın Ahisi" ödülüyle gururlandı

Mesleğini 61 yıldır sürdüren terzi "Yılın Ahisi" ödülüyle gururlandı
Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşına rağmen tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor

Karabüklü Radiye Teyze, ilerlemiş yaşına rağmen tarım ve hayvancılıkla uğraşıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet