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Yaşam

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Yıldıztepe Kayak Merkezi, hafta sonunda çeşitli illerden gelen tatilcilerle doldu.

Muhammed Kaygın   | 16.01.2022
Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı Fotoğraf: Muhammed Kaygın / AA

Çankırı

Ilgaz Dağı'nın eteklerinde bulunan Yıldıztepe Kayak Merkezi, özellikle İstanbul, Ankara, Kastamonu, Sinop, Amasya, Çankırı ve Karabük'ten gelen tatilciler tarafından yoğunlukla tercih ediliyor.

Hafta sonu tatili için merkeze gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, dağın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi ziyaretçilerinden Burhan Bozkurt, AA muhabirine, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine tesise geldiğini söyledi.

İlk defa kayak yaptığını ve tesisin kayak için çok uygun olduğunu belirten Bozkurt, bölgeyi aileyle vakit geçirmek isteyenlere tavsiye ettiğini kaydetti.

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