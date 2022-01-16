İşçilere vinçle çay servisi
Bayrampaşa'da bir çay ocağı işletmecisi, vince taktığı tepsi ile işçilere çay ikram etti.
İstanbul
Çay bardaklarını hazırlayarak tepsiye koyan iş yeri sahibi, daha sonra tepsiyi vincin kancasına taktı. Vinç operatörü de yaptığı manevralarda çay tepsisini işçilere uzattı.
İşçilerin tepsiye uzanıp çayı alması renkli görüntüler oluşturdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.