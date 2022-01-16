Dolar
13.52
Euro
15.45
Altın
1,817.66
ETH/USDT
3,365.70
BTC/USDT
43,272.00
BIST 100
2,072.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde düzenlenen söyleşide gençlerle bir araya geldi - VTR
logo
Yaşam

İşçilere vinçle çay servisi

Bayrampaşa'da bir çay ocağı işletmecisi, vince taktığı tepsi ile işçilere çay ikram etti.

Kübra Kara   | 16.01.2022
İşçilere vinçle çay servisi

İstanbul

Çay bardaklarını hazırlayarak tepsiye koyan iş yeri sahibi, daha sonra tepsiyi vincin kancasına taktı. Vinç operatörü de yaptığı manevralarda çay tepsisini işçilere uzattı.

İşçilerin tepsiye uzanıp çayı alması renkli görüntüler oluşturdu.

16.01.2022

İşçilere vinçle çay servisi

Bayrampaşa'da bir çay ocağı işletmecisi, vince taktığı tepsi ile işçilere çay ikram etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 54 bin 100 kişinin testi pozitif çıktı, 136 kişi yaşamını yitirdi
Uçakla şehirler arası seyahatte PCR zorunluluğu yeniden getirildi
COVAX programı kapsamında dağıtılan aşı dozu sayısı 1 milyarı buldu
Kalp nakilleri Kovid-19 nedeniyle büyük oranda azaldı
Çin'in başkenti Pekin'de yerel kaynaklı ilk Omicron vakası görüldü

Benzer haberler

İşçilere vinçle çay servisi

İşçilere vinçle çay servisi

Kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran ev sahibinin oğlu tutuklandı