Euro
9.29
Dolar
7.80
BIST 100
1,346.71
Altın
1,809.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Tahsin Kalender hayatını kaybetti

"Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender, yaşamını yitirdi.

Serdar Adıyaman   | 27.11.2020
'Yaşayan İnsan Hazinesi' Tahsin Kalender hayatını kaybetti

Bitlis

Bitlis'in Ahlat ilçesinde geleneksel yöntemlerle gün yüzüne çıkarılan taşlara şekil vererek yaptığı eserleriyle "Yaşayan İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri"ne kaydedilen 92 yaşındaki taş ustası Tahsin Kalender, yaşamını yitirdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Sözleşmesi kapsamında 2012'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce "Yaşayan İnsan Hazineleri Türkiye Ulusal Envanteri"ne kaydedilen Kalender, bir süredir evinde tedavi görüyordu.

Dün gece saatlerinde hayatını kaybeden 9 çocuk babası Kalender'in cenazesi ilçedeki Kalender Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa'da Kovid-19 aşısına ilk onay yıl bitmeden verilebilir
Almanya’da Kovid-19 vakası sayısı 1 milyonu geçti
Kovid-19 aşı yarışındaki biyoteknoloji ve ilaç şirketleri yatırımcıların radarında
AA ekibi, Madrid'deki sağlık çalışanlarının Kovid-19'a karşı zorlu mücadelesine tanıklık etti
ABD'deki Türk bilim insanı Derya Unutmaz'dan Kovid-19 aşısı için 'insanlığın zaferi' tanımlaması

Benzer haberler

'Renkli Rüyalar'ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar

'Renkli Rüyalar'ıyla atıl durumdaki 45 yıllık okul binasını eğitime kazandırdılar

'Yaşayan İnsan Hazinesi' Tahsin Kalender hayatını kaybetti

Bitlis'te PKK/KCK operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

'Saklı cennet' Hizan'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor

'Saklı cennet' Hizan'da sonbahar renkleri görsel şölen sunuyor
Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı

Bitlis'te 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
Ahlat'ta yaşayan Ahıska Türkleri sürgün yıllarını unutamıyor

Ahlat'ta yaşayan Ahıska Türkleri sürgün yıllarını unutamıyor