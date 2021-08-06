Euro
10.15
Dolar
8.63
BIST 100
1,434.76
Altın
1,761.37
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı

Antalya'daki orman yangınında yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybedilmeden atıldı.

Tahsin Küçükkaraca,Süleyman Elçin   | 06.08.2021
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Antalya

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli, Bakan Kurum'un talimatıyla hızla atıldı

06.08.2021

Antalya'daki orman yangınında yanan evinin bir bölümü hasar gören odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla vakit kaybedilmeden atıldı. Evi yanan 80 yaşındaki İbrahim Deniz (fotoğrafta), 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz'e ait yanan tekerlekli sandalyeyi gazetecilere gösterdi. ( Mustafa Çiftçi - Anadolu Ajansı )

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, üç gün önce Manavgat'taki orman yangından etkilenen Karaöz Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Evleri yanan 80 yaşındaki İbrahim ve 70 yaşındaki yatalak eşi Ayşe Deniz ile sohbet eden Kurum, Deniz çiftinin, yaşamlarını bir bölümü hasar gören bir odada sürdüğünü fark etti.

Kurum, "Sizi başka bir yere yerleştirelim." teklifinde bulundu anacak Deniz çifti kabul etmedi.


Bunun üzerine Kurum, hasar tespit çalışmaları biter bitmez ilk olarak Deniz çiftinin evinin yapılması talimatını verdi.

Mahalledeki hasar tespit çalışmalarının hemen ardından çiftin yeni evinin temeli atıldı. Kısa sürede tamamlanması hedeflenen evin 3 odalı müstakil olacağı öğrenildi.

"Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık"

İbrahim Deniz, yangın nedeniyle evinin büyük kısmının yandığını söyledi.

Yangın sırasında eşini yalnız bırakmadığını vurgulayan Deniz, duygularını şöyle dile getirdi:

"Birisi gelerek 'Amca seni götüreyim.' dedi. 'Yengen var engelli, onu götürün.' dedim. Sonra ben de canımı kurtardım. Her şeyim yandı. Bir oda kaldı. Bakanımız Murat Kurum geldi, gördü. 'Burada yaşanmaz. evini hemen yapalım.' dedi. Sağ olsun hemen de yapılması için çalışma başlatıldı. Allah binlerce kez razı olsun. Başımızdan hiç eksik olmasınlar. Cumhurbaşkanımızı da evim bitince çayımı içmeye bekliyorum. Devlet burada. Devlet olmasaydı biz ne yapacaktık, ne yiyecektik, bu evi kim yapacaktı? Evimizi kısa sürede yapacaklar. Devlete laf ediyorlar. Biz Yörük'üz. Çadırda yatarım ama Cumhurbaşkanımıza, bakanlarıma laf ettirmeyiz. Laf edenler yalan söyler."

Ayşe Deniz de kendisine yardım edenlere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD nüfusunun yarısı Kovid-19'a karşı tamamen aşılandı
Türkiye'de 23 bin 957 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 532 kişi hayatını kaybetti
Dünya genelinde 4 milyar 360 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Çavuşoğlu: Antalya'daki yangınlar İbradı ilçesi hariç söndürüldü

Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekipleri yardım etti

Antalya'daki orman yangınında dumandan etkilenen keçilere UMKE ekipleri yardım etti
Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı

Aydın'ın Çine ilçesine sıçrayan yangın nedeniyle 2 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı
Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı

Yanan evinin bir odasında yaşayan çiftin yeni konutunun temeli atıldı