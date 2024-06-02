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Yaşam

Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ıslah çalışması başlatılan derede görülen çok sayıda kaplumbağa, Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince başka bir dereye nakledildi.

Sıtkı Yıldız  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Yalova'da dere ıslahından etkilenen kaplumbağalar taşındı Fotoğraf: Sıtkı Yıldız - AA

Yalova

Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğünün Çiflikköy'deki Sultaniye deresi ıslah çalışması sırasında ekipler çok sayıda kaplumbağa ile karşılaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Yalova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sırasında dere yatağında bulunan kaplumbağaları yeni bir yaşam alanına taşımak için toplamaya karar verdi.

6 bin 500 metre uzunluğundaki derenin bazı bölümlerinde mauremys rivulata (çizgili kaplumbağa) bulunduğunu belirleyen ekipler, yaklaşık 50 ile 80 arasındaki kaplumbağayı "Yalova İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Envanter ve İzleme Projesi" çerçevesinde en uygun yaşam alanı olarak seçilen Armutlu ilçesi Sarp deresine götürerek yeni yaşam alanına bıraktı.

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