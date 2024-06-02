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Yaşam

Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar deniz sezonunu açtı

Yüksek hava sıcaklığının etkili olduğu Kocaeli'de Karamürsel ilçesi sakinleri, tatil gününü denize girerek değerlendirdi.

Melih Palas  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Kocaeli'de sıcaktan bunalanlar deniz sezonunu açtı Fotoğraf: Melih Palas/AA

Kocaeli

Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği ilçede deniz suyu sıcaklığı 18,5 derece ölçüldü.

Yaz mevsiminde kumsalda yürümeyi, deniz havası almayı ve suda eğlenmeyi özleyenler, Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajlarında yoğunluk oluşturdu.

Ailelerin akın ettiği sahil şeridinde gençler denize girerken, yaşlılar kumda güneşlenmeyi tercih etti.

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