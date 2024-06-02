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Yaşam

Düzce'de sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sıcak havadan bunalan vatandaşlar, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Soner Şen  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Düzce'de sıcak havadan bunalanlar denize girerek serinledi Fotoğraf: Soner Şen/AA

Düzce

Kentin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da 35 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı nedeniyle sahil şeridinde yoğunluk yaşandı.

Hafta sonu tatilini geçirmek için ilçeye gelenler, denize girerek serinledi, sahilde güneşlendi.

Bazı vatandaşlar ise park ve mesire alanları ile çay bahçeleri ve kafelerde aileleriyle vakit geçirdi.

Ankara ve İstanbul gibi iki metropol şehrin ortasında bulunan ilçe, 38 kilometrelik sahil şeridiyle özellikle yerli turistlerin yaz mevsiminde en çok ziyaret ettiği yerler arasında bulunuyor.

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