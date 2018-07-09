Volkanik taşları eritip yüne çeviriyorlar

Fotoğraf: AA/Sercan Küçükşahin

KAYSERİ - Murat Asil

Erciyes Dağı'nın eteklerinden çıkartılan bazalt taşı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren fabrikada yaklaşık bin 600 derece ısıya ulaşan ocaklarda eritilerek elyaf haline getiriliyor. Elyaftan oluşan taş yünü, yalıtım malzemesi olarak kullanılıyor.

Yüksek ısılarda volkanik taşların eritildiği fabrikada, ocakların başında yaz kış demeden çalışan işçiler, yüksek ısıya meydan okurcasına ekmeklerini "taş"tan çıkartıyor.

Taş yünü işçileri, işlerinin zorluğuna rağmen farklı bir mesleği icra etmenin ve ülke ekonomisine katkıda bulunmanın gururunu yaşıyor.

Bin derecenin üzerinde ısıdaki fırınlarda ekmek mücadelesi

"Kupola" adı verilen ve taşların eriyerek lav haline geldiği ocağın operatörlüğünü yapan işçilerden Erdinç Önal, elyafın yapıldığı lavın eritildiği kupalardan sorumlu olduğunu, zor bir görev yapmasına rağmen işini sevdiğini söyledi.

Bin derecenin üzerinde ısıdaki fırınlarla çalıştıklarını, yaz aylarında bu sıcaklığın kendilerini daha fazla etkilediğini belirten Önal, şunları kaydetti:

"Bazalt taşı, kömür, dolamit karıştırılarak eritilir. Bazal taşından çıkan lav, atomotize şekilde dağıtılır ve elyaf haline getirilir. Benim vazifem elyafın aşağı kadar gitmesi. Bin 600-bin 650 derecede çalışıyoruz. Zor ama güzel meslek. Ülkemizde nadir bir meslek, az yapılan bir meslek, o yönden de güzel bir şey. Sıcaklığı zor. Yaz dönemi çok çok daha zor ama yapacak bir şey yok. İşimizi seviyoruz. Koruyucularımız var, onlar olmadan çalışamıyoruz."

"Dışarıdan bakıldığında ürkütücü görülebiliyor"

Fabrikada 11 yıldır çalışan Abidin Kırboz da bazalt taşını alıp yüksek ısıda eriterek bunu yalıtım malzemesine dönüştürdüklerini anlattı.

Mesleklerinin bilinen bir meslek olmadığını, dışarıdan bakıldığında hatta ürkütücü de görülebildiğini ifade eden Kırboz, "Lavı elyafa çeviriyor, paketliyor ve gönderiyoruz. Ben 11 senedir burada çalışıyorum. Yazın zor ama kışın iyi oluyor. Bilinen bir meslek değil ama bize basit geliyor. dışarıdan biri geldiğinde ona zor gözüküyor." dedi.