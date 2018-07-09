Otizmli müzik dehasının 'özgür' dünyası

"Otizmli müzik dehası" Raci Demir, hukuki mücadeleyle kaydını yaptırdığı Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki ilk dönemini tamamladı ve kendine yeni bir hayat kurdu.

İZMİR - Efsun Erbalaban Yılmaz

"Otizmli müzik dehası" Raci Demir, hukuki mücadeleyle kaydını yaptırdığı Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü'ndeki ilk dönemini tamamladı ve kendine yeni bir hayat kurdu.

Referanslara ihtiyaç duymadan sesleri notaya dökebilen, Mozart, Beethoven, Chopin gibi sanatçılarda bulunan "mutlak kulak" yeteneğine sahip otizmli Raci Demir, hem üniversitedeki hem de sosyal yaşamdaki başarılarına yenilerini ekledi.

California Üniversitesinin "Perfect Pitch" adı verilen sınavından tam puana yakın notlar alan, notalarına bakmadan sayısız parçayı piyano ve birçok farklı müzik aletiyle çalabilen Raci Demir, DEÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümündeki ilk dönemini başarıyla tamamladı.

Sınavda başarısız sayıldığı için bölüme alınmayan, ancak İzmir 6. İdare Mahkemesinin aldığı yürütmeyi durdurma kararı ile okula kayıt yaptırabilen Raci Demir'in, müziksel işitme, piyano, koro, eğitim psikolojisi, bireysel çalgı gibi derslerindeki notları ortalamanın üstüne çıktı.

Derslerinin yanı sıra sosyal yaşamda da başarıyı hedefleyen otizmli genç, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı olan babası Prof. Dr. Cengiz Demir'in desteğiyle yeni bir yaşam kurdu ve Karşıyaka ilçesinde yalnız yaşayacağı evine taşındı.

Otizmli bireylerin "başarılı olamayacağı" ve "yalnız kalamayacağı" yönündeki önyargıları yıkan Raci Demir, şimdi kendi evinde kalıyor, müzik yapıyor.

Baba Cengiz Demir de eve kurduğu kamera sistemi ile otizmli müzik dahisi oğlunu cep telefonundan saat saat takip ediyor, onu kendi ayakları üzerinde durmaya teşvik ediyor.

Belgeselde izleyip karar vermiş

Baba Cengiz Demir, otizmli aileler için "Biz öldükten sonra çocuğumuza ne olacak?" sorusunun en büyük endişe kaynağı olduğunu belirtti.

Küçük yaşlarından itibaren Raci'yi yetenekleri doğrultusunda geliştirmeye ve bağımsız yaşamaya alıştırmayı hedeflediklerini söyleyen Demir, sayısız engelle karşılaştıklarını, ancak hepsini birer birer aşmayı başardıklarını ifade etti.

Demir, Raci'nin şimdi yetenekli bir genç olduğunu, üniversitedeki arkadaşlarıyla çok iyi anlaştığını, bireysel konserler verdiğini anlatarak, sosyal yaşamda da büyük gelişme gösterdiğini ifade etti.

Yıllar önce ABD'deki otizmli bir bireyin yalnız yaşamını anlatan bir belgesel izlediğini ve örnek aldığını kaydeden Demir, yeni yaşamlarını şöyle anlattı:

"Otizmli çocuklara destek verildiğinde başarılı olduğunu biliyoruz. Raci için 'kendi kendine yaşam' modeline geçtik. Özel eğitim kurumuna gidiyor, akşamüstü servisle geliyor, birlikte biraz vakit geçiriyoruz. Ben eve geri dönüyorum ve Raci yalnız kalıyor, ihtiyaçlarını da karşılıyor. Neticede bizler sonsuza kadar yaşayamayacağız, biz öldükten sonra onun kendi kendine yaşayabilmesi için bunu yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz onun üniversite eğitimini tamamlaması. Raci, şu an birçok otizmli bireye göre sosyal yaşama uyum sağlamış durumda. Üniversitede, özel eğitim kurumunda arkadaşları var. Müzik yapıyor, hayatını seviyor."

Cengiz Demir, "yalnız yaşama" geçiş sürecinde oğlunu yalnız bırakmadığını, eve kamera sistemi kurduğunu, yanında olamasa bile kameralar aracığılıyla Raci'yi her an izleyebildiğini ifade etti.

Otizmli bireylerin ailelerine tavsiye

Okulda ve sosyal yaşamda engellerle karşılaşan birçok ailenin otizmli evlatlarıyla evlerine kapanıp mücadeleden vazgeçtiğini kaydeden Demir, şöyle konuştu:

"Otizmli çocukların ebeveynleri yılmasınlar. Bu süreç hiç bitmiyor. Şu an bile biz 7 gün 24 saat Raci'yi takip ediyoruz. Kamera sistemi kurduk, diğer evden cep telefonu ile takip ediyorum. Bakıyorum, olağanüstü bir şey yapmıyor. Her insan gibi gece kalkıyor mutfağa gidip bir şeyler yiyor. Bazen yemekte aşırıya kaçıyor ama kendi kendine yaşayabiliyor. Evimize de geliyor ama hep kendi evine dönmeyi tercih ediyor."

Farklı müzik enstrümanlarıyla sayısız parçayı çalan müzik dahisi Raci Demir de kendi evinde yaşamaktan mutlu olduğunu, en büyük mutluluğunun ise müzik yapmak olduğunu söyledi.

2. dönem okula başlamıştı

Güzel Sanatlar Lisesi mezunu Raci Demir'in, yetenek sınavını geçmesine rağmen "müzik öğretmenliği" bölümüne kaydı yapılmadığı gerekçesiyle DEÜ Rektörlüğüne açtığı davada "yürütmeyi durdurma" kararı alınmıştı.



Raci Demir adına babası Prof. Dr. Cengiz Demir'in üniversite aleyhine açtığı dava, İzmir 6. İdare Mahkemesinde görülmüş, oy birliği ile alınan kararla otizmli genç, 2. dönem okula dönme hakkı kazanmıştı.