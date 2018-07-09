Ülkesindeki savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan ve geçimini bakkallık yaparak sağlayan FIFA kokartlı Suriyeli hakem Şakir Alhasan Alhammadi, Dünya Kupası maçlarını buruk bir heyecanla takip ediyor.

KAYSERİ - Esma Küçükşahin

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesi Danışment Gazi Mahallesi'ndeki bakkal dükkanını oğullarıyla işleten Şakir Alhasan Alhammadi, Rusya'daki Dünya Kupası maçlarını kimi zaman bakkal dükkanında kimi zaman da evinde ilgiyle takip ediyor.

50 yaşındaki Alhammadi, 2006 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Filistin-Irak, 2010 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ise Suudi Arabistan-Singapur, Katar-Çin, Özbekistan-Japonya ve Suudi Arabistan-Kuzey Kore maçlarında yardımcı hakem olarak görev yaptı.

Bir zamanlar milyonlarca insanın takip ettiği maçlarda görev alan Alhammadi, 4 yıl önce sığındığı Türkiye'de maçları televizyondan izleyebiliyor.

Maçları bakkal dükkanında bilgisayardan takip eden Alhammadi, bir yandan da müşterileriyle ilgileniyor.

2004 yılında FIFA kokartı sahibi olan Alhammadi, AA muhabirine, bir gün yine Dünya Kupası maçı yönetebilmeyi hayal ettiğini söyledi.

Şahit oldukları savaşa ve yeni bir yaşam kurmanın zorluklarına rağmen futbol tutkusundan vazgeçmediğini ifade eden Alhammadi, 4 yılda bir yapılan Dünya Kupası'nın en iyi takımların kendilerini gösterdiği çok önemli bir organizasyon olduğunu dile getirdi.

Maçları heyecanla izlediğini anlatan Alhammadi, "Bir hakem olarak hem heyecanlanıyor hem duygulanıyorum. Maalesef artık maç yönetemiyor, sadece izleyebiliyorum. Ekrana meslektaşlarım geldiğinde garip oluyorum." diye konuştu.

"Bir gün yine Dünya Kupası maçı yönetmeyi hayal ediyorum" diyen Alhammadi, şu ifadeleri kullandı:

"Favorim Belçika. Finalin İngiltere ile Belçika arasında oynanacağını düşünüyorum. Belçika 15 yıldır bu takımı oluşturmak için çalışıyor ve bunu başarmış görünüyor. Çok iyi oynuyor. Brezilya ise son maçta kötü oynadı ve elendi. Türk hakemlerden en çok Cüneyt Çakır'ı beğeniyorum. Şu an Dünya Kupası'nda görev alan ve eskiden tanıştığım hakem arkadaşlarım var. Türkiye'de profesyonel olmasa bile amatör maçlarda görev almak istiyorum. Burada da zaman zaman maçları stadyumdan takip etmeye çalışıyorum. FIFA kokartım olmasına rağmen stadyuma girişte zorluk yaşıyorum. Futbol yetkililerinin hem stadyuma girme hem de maçlarda görev alma konusunda bana yardımcı olmasını istiyorum."

VAR uygulamasının önemine dikkati çekti

İlk kez denenen Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasını da değerlendiren Alhammadi, hakemlerin bunu daha çok kullanması gerektiğini söyledi.

Alhammadi, uygulamanın yaygınlaşması durumunda maçların daha adil olacağını dile getirdi.



