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Yaşam

'Veresiye duvarı' bulunan köy ziyaretçilerini bekliyor

Kırklareli'nde eskiden bakkaldan alışveriş yapanların borçlarının yazıldığı ve günümüze kadar gelen bir duvarın da bulunduğu Boşnak köyü Hamdibey, tarihi ve doğası ile ilgi çekiyor.

Özgün Tiran   | 18.07.2020
'Veresiye duvarı' bulunan köy ziyaretçilerini bekliyor Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

 Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyü, doğası, tarihi ve ilginç yapılarıyla ziyaretçilerini bekliyor.

Geçmişte ismi Rumca "güzel kız" anlamına gelen "Trulya" olan, günümüzde Bosna Hersek'ten göçenlerin yaşadığı Hamdibey köyünde 5 yıl önce İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde "Sivil Mimari ve Sokak Sağlıklaştırma Projesi" ile bazı evler onarılarak turizme kazandırıldı.

Doğası, tarihi ve lezzetleri ile son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazanan köyde, Rumların yaşadığı dönemde bakkal işleten bir Rum vatandaşının, kendisinden alışveriş yapanların borçlarını yazdığı ve bugüne kadar gelen duvar ilgi çekiyor.

"Köyümüzde seyir terası yapacağız"

Köyün muhtarı Turhan Üstündağ, AA muhabirine, son 5 yıldır köylerinin turizme kazandırılması için yoğun çalışmalar yapıldığını söyledi.

Köylerinin sivil mimarisi ile dikkati çektiğini, yapılan yatırımlar ile turist sayısının giderek arttığını belirten Üstündağ, şöyle devam etti:

"Köyümüzün çok eski bir geçmişi var. O yüzden turizmde son yıllarda gelişme oldu. Turistlerden bizler de çok şey öğreniyoruz. Onlar da bizim kültürümüzü öğreniyorlar. Şimdi köyümüzde bir 'seyir terası' yapacağız. Daha fazla turist çekeceğimize inanıyoruz. Bu yıl 100 bin turist gelmesini bekliyoruz. İğneada'ya gelen turistlerin bir çoğu köyümüze uğramadan gitmiyor."

Üstündağ, dış duvarlarında veresiyenin yazıldığı bakkal dükkanının bugün mesken olarak kullanıldığını ve ilgi gördüğünü ifade etti.

Köye gelen turistlerin duvarı incelediğini anlatan Üstündağ, "Örneğin 3 kilogram şeker, 3 kilogram biber gibi, veresiyeyi duvara yazmış. Buraya gelen insanlar da özellikle bu duvarı görmek istiyorlar." dedi.

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