Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
118,786.09
Altın
1,810.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye’nin Otomobili"nin üretileceği TOGG Mühendislik, Tasarım ve Üretim Tesisleri Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısı düzenleniyor
logo
Yaşam

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Gülsem Adam   | 18.07.2020
Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Antalya

Antalya'da yerli ve yabancı turistler, sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen kentte, hava sıcaklığı 31 derece, nem oranı ise yüzde 70'e ulaştı.

Sıcak havada serinlemek isteyenler, dünyaca ünlü Konyaaltı ile Lara plajlarına akın etti.

Yoğunluğun oluştuğu sahillerde tatilciler ile kent sakinleri, şezlong ve şemsiyelerin sosyal mesafeye göre yerleştirildiği plajlarda, denize girerek serinlemeye çalıştı.

Bazı vatandaşlar ise gölge alanlarla oturmayı, bisiklete binmeyi ve sahil bandında spor yapmayı tercih etti.

Aksaray'dan tatil için kente gelen Hüseyin Öğütçü, AA muhabirine, daha önce spor müsabakalarından dolayı Antalya'ya geldiğini ve çok beğendiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovit-19) salgını nedeniyle evlerde bunaldıklarını dile getiren Öğütçü, "Antalya gerçekten çok güzel ama bir o kadar da çok sıcak. Arkadaşlarla serinlemek için denize geldik. Tatil yapmak isteyenlere Antalya'yı tavsiye ederim." dedi.

İlknur Özkara da salgın sürecinde Antalya'nın çok sessiz kaldığını, normalleşme süreciyle ise sahillerin, caddelerin şenlendiğini belirtti. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 600 bini geçti
İran'da Kovid-19 ölümleri 13 bin 979'a çıktı
ABD'de yapılan araştırma Kovid-19'un sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı
Endonezya, Kovid-19 vakası sayısında Çin'i geçti
Koronavirüsle mücadelesini kazanan hemşire Dağlı: 10 yıllık meslek hayatımda böyle bir akciğer görmemiştim

Benzer haberler

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Antalya'da sıcak havadan bunalanlar sahillerde serinlemeye çalıştı

Milli atletler Guliyev, Altıntaş ve Safer aynı evde olimpiyatlara hazırlanıyor

Şampiyon atlar Saros Körfezi'nde 'form' tutuyor

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor

Antalya'da sıcaktan bunalanlar Manavgat Şelalesi'nde serinliyor
57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne başvurular başladı
'Mantar sineği' ile mücadeleye KOSGEB destekli cihaz

'Mantar sineği' ile mücadeleye KOSGEB destekli cihaz