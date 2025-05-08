Dolar
38.64
Euro
43.73
Altın
3,338.08
ETH/USDT
1,940.10
BTC/USDT
99,690.00
BIST 100
9,218.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın komşu şehir Rawalpindi’de, Pakistan ordusunun Hindistan’ın dronunu düşürdüğü bölgeden yayındayız
logo
Yaşam

Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorlu yolculuğu sürüyor.

Muhammed Onur Yavrutürk  | 08.05.2025 - Güncelleme : 08.05.2025
Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

Van

Her yıl 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen tatlı sulara giden inci kefalleri, yumurtalarını tatlı sulardaki üreme alanlarına bırakıyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, güvenlik korucuları, Van Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, göç yolculuğundaki balıkları korumak için çalışma yürütüyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Akarsuların göle döküldüğü bölgeleri, sulak alanları ve dere kenarlarını teknolojik imkanları da kullanarak kontrol altında tutan ekipler, kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Göçün en yoğun yaşandığı Van'ın Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı'nda ekiplerin yaptığı denetimlere katılan Kaymakam Melih Aydoğan, çalışmalar hakkında görevlilerden bilgi aldı.


Fotoğraf: Muhammed Onur Yavrutürk/AA

Aydoğan, Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden balıkların 15 Nisan-15 Temmuz arasında avlanmasının yasak olduğunu anımsattı.

Balıkların korunmasına yönelik önlemler aldıklarını dile getiren Aydoğan, şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz 24 saat esaslı çalışma yapıyor. Bölgemizin belli noktalarında inci kefalinin göçünü vatandaşlarımızın izlemeleri ve bu eşsiz görüntüye şahitlik etmeleri önemli. Bu nedenle bu dönemde bütün vatandaşlarımızı inci kefalinin mucizevi göçünü izlemeye davet ediyoruz. Bu göçü Bendimahi Çayı boyunca izleyebilirler. Bu dönemde balığın avlanması yasak olduğu için tedbirlere riayet ederek, onları koruyarak hareket edilmesi gerekiyor. Bu şekilde de gelecek nesillere inci kefalini aktarmış olacağız."

Denetime, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Muradiye Cumhuriyet Savcısı Muhammet Atmaca, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Çatal, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ömer Üresin ve diğer yetkililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Son bir haftada, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Bakan Kurum: İstanbul'daki depremin ardından 61 bin bağımsız bölümün az hasarlı olduğunu tespit ettik
İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyasıyla deprem korkusu yerini güvene bırakıyor
Emine Erdoğan, vatandaşları "Uluslararası İslam Sanatları Fuarı"na davet etti
Diyarbakır'da 300 polisin katılımıyla "Narko Hançer" uygulaması yapıldı

Benzer haberler

Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

"Van'ın Pamukkale'si" yeşile bürünen çevresiyle doğaseverleri ağırlıyor

Çizgi filmden etkilenerek balkondan atlayan çocuk, fizik tedaviyle desteksiz yürümeye başladı

Göç yolculuğuna başlayan inci kefalleri, kolluk kuvvetlerinin korumasında

Göç yolculuğuna başlayan inci kefalleri, kolluk kuvvetlerinin korumasında
Medya Okur Yazarlığı Kulübü kurulan ortaokulda geleceğin gazetecileri yetiştiriliyor

Medya Okur Yazarlığı Kulübü kurulan ortaokulda geleceğin gazetecileri yetiştiriliyor
"Emrah" ve "Selvihan" adını verdiği leylekleri 15 yıldır bahçesinde ağırlıyor

"Emrah" ve "Selvihan" adını verdiği leylekleri 15 yıldır bahçesinde ağırlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet