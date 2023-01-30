Dolar
18.81
Euro
20.49
Altın
1,929.94
ETH/USDT
1,580.00
BTC/USDT
23,106.00
BIST 100
5,124.23
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Van'da çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü

Çatak'ta çocuklar, kayak pistine dönüştürdükleri tepelerden kızak ve plastik bidonlarla kayarak eğlendi.

Necat Hazar   | 30.01.2023
Van'da çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü Fotoğraf: Necat Hazar/AA

Van

Kışın en çetin geçtiği ilçelerden Çatak'ta çocuklar, yarıyıl tatilinde kar yağışını fırsata dönüştürdü.

Yaptıkları kızak ve plastik bidonlarla karla kaplanan tepelere çıkan çocuklar, yokuştan kayarak heyecan dolu anlar yaşadı.

Kayak pisine dönüştürdükleri tepelerden hızla inen çocuklar, karda oyunlar oynayarak eğlendiklerini anlattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Şentop Pakistan'da camiye düzenlenen saldırıyı kınadı
Kars'ta etkili olan kar ve sis kara yollarında ulaşımı aksattı
Türkiye, Pakistan'da camiye düzenlenen intihar saldırısını en güçlü şekilde kınadı
Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin kanun teklifi TBMM'de
Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

Benzer haberler

Van'da 14 ilden üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Mühendislik Kampı" başladı

Van'da 14 ilden üniversite öğrencilerinin katılımıyla düzenlenen "Mühendislik Kampı" başladı

Van'da çocuklar kar yağışını eğlenceye dönüştürdü

Rize'de yüksek kesimlere kar yağdı

Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerini kar yağışı altında ağırlıyor

Gölcük Tabiat Parkı, ziyaretçilerini kar yağışı altında ağırlıyor
Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarmak için çalışıyor

Baba oğul aynı ekipte hayat kurtarmak için çalışıyor

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü kar yağışıyla beyaza büründü

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü kar yağışıyla beyaza büründü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet