Elazığ'da kar üstünde yiyecek arayan dağ keçileri dron ile görüntülendi
Elazığ'ın Ağın ilçesinde karlı bölgede yiyecek arayan dağ keçileri havadan görüntülendi.
Elazığ
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan dağ keçileri, genellikle kayalık ve sarp yamaçlarda yaşam sürüyor.
İlçe kırsalında doğa gezisine çıkan drone pilotu Mehmet Yılmaz, karla kaplı bölgede dağ keçisi sürüsü olduğunu fark etti.
Yılmaz, karda sürü halinde gezen ve yiyecek arayan dağ keçilerinin görüntülerini drone ile kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.