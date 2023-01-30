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Ankara’da kar yağışı başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep'te düzenlenen bisiklet dağıtım töreninde konuşuyor
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Yaşam

Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı'nda kardelenler görüntülendi

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde devam eden yağışla karla kaplanan Çam Dağı eteklerinde açan kardelenler, doğaseverleri hayran bırakıyor.

Davut Genç   | 30.01.2023
Sakarya'da karla kaplanan Çam Dağı'nda kardelenler görüntülendi Fotoğraf: Davut Genç/AA

Sakarya

Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nda etkisini sürdüren karla sisin bütünleşmesi güzel kareler oluşturuyor.

​​​​​​​Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi dolayısıyla açan ve endemik bitki türleri arasında yer alan kardelenler, dağ eteklerindeki tarım arazilerine güzellik katıyor.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'ndaki manzara dronla görüntülendi.

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