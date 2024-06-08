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Yaşam

Ümraniye'deki millet bahçelerini 10 günde 150 bin kişi gezdi

Ümraniye'deki millet bahçelerinin ziyaretçi sayısı sıcaklıkların da artmasıyla 10 günde 150 bine ulaştı.

İrem Demir  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Ümraniye'deki millet bahçelerini 10 günde 150 bin kişi gezdi

İstanbul

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ümraniye Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Ümraniye Millet Bahçesi ve Osmangazi Millet Bahçesi, doğayla iç içe keyifli vakit geçirmek isteyenler için ideal bir mekan olarak hizmet veriyor.

Toplam 330 bin metrekare alandan oluşan, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, 1000 araçlık otoparkı, mini golf sahası, macera parkı, seyir kulesi ve doğa dostu doğal gazlı mangallarıyla dikkati çeken Ümraniye Millet Bahçesi, ilçe halkına rahat nefes alma imkanı sunuyor.

İstanbul'un en büyük millet bahçelerinden biri olan Osmangazi Millet Bahçesi ise 147 bin metrekare alana inşa edildi.

Bahçe, 300 kişi kapasiteli, yaklaşık 20 bin kitaba ev sahipliği yapan kütüphanesi, koşu parkuru, 750 metrekare 9 kademeli şelale ve özel peyzaj alanları ile 22 metre geçiş köprüsü, manzara terası, toplam 721 araçlık otopark-otomatik kontrol sistemi, Adile Sultan Restoranı ve Ümraniye Simit Kafesi'yle ilçe sakinlerinin aileleriyle birlikte keyifli anlar yaşayabileceği yeşil alan olarak öne çıkıyor.

Sıcaklıkların artmasıyla, son 10 günde sayıları 150 bine ulaşan ziyaretçiler doğayla iç içe olmanın keyfini yaşadı.

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