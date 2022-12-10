Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriyeli kız çocuğunu protez bacaklara kavuşturdu
Uluslararası Doktorlar Derneği, doğuştan diz altından iki ayağı olmayan 12 yaşındaki Suriyeli Maya Elmeri'nin protez bacaklarla yeniden hayata tutunmasını sağladı.
Istanbul
Dernekten yapılana açıklamaya göre, iç savaşın 11 yıldan fazla süredir devam ettiği Suriye'de savaşın izleri en çok çocuklarda görülüyor.
Savaştan dolayı 2017'de Halep kırsalından İdlib bölgesine göç etmek zorunda kalan Elmeri ailesinin 12 yaşındaki kızı Maya Elmeri de onlardan biri.
Şu an Kefer Lusin bölgesindeki El Knetrat kampında yaşayan ailenin doğuştan diz altından iki ayağı olmayan 12 yaşındaki kızları Maya, tüm zorluklara rağmen hayata gülümsüyor.
Savaşın ve engelli olmasının zorluklarına rağmen yüzündeki gülümsemeyi eksiltmeyen Maya, Uluslararası Doktorlar Derneğinin İdlib'deki Ortez-Protez Merkezinde yeniden hayata tutundu.
Bulundukları kampta iki gözlü bir çadırda ailesiyle yaşamını sürdüren Maya, tüm zorluklara rağmen protez bacaklarıyla okuluna gidiyor, kardeşleriyle ilgileniyor, ders çalışmalarına yardımcı oluyor.
Maya Elmeri, "Arkadaşlarım gibi koşamasam da en azından yürümek istiyorum." diyor.
Doğuştan iki bacağı olmayan ve ayrıca ellerinde de engeli bulunan baba Muhammed Elmeri'nin, 7 çocuğundan en küçüğünün de doğuştan sağ ayağı engelli.