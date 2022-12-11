Dolar
18.65
Euro
19.65
Altın
1,797.13
ETH/USDT
1,274.10
BTC/USDT
17,164.00
BIST 100
5,005.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Bayırbucak Türkmeni Solak, Hatay'da edindiği deneyimle İdlib'in ilk çilek yetiştiricisi oldu

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Bayırbucak (Türkmendağı) Türkmenlerinden Rami Solak, Hatay'da öğrendiği mesleğini İdlib'e taşıyarak bölgede çilek üreticiliği yapan ilk çiftçi oldu.

Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu   | 11.12.2022
Bayırbucak Türkmeni Solak, Hatay'da edindiği deneyimle İdlib'in ilk çilek yetiştiricisi oldu Fotoğraf: Hüsam Abdullah/AA

İdlib

Suriye'deki iç savaş nedeniyle memleketi Bayırbucak bölgesinden ailesiyle Hatay'a göç eden Solak, 2017'de Türkmenlere yönelik Yayladağı Kaymakamlığınca geliştirilen projeyle çilek üreticiliği mesleğiyle tanıştı.

Hatay'da çilek yetiştiriciliği alanında ustalaşan yüzlerce Bayırbucak Türkmeni'nden biri olan Solak, Türkiye'de edindiği bu mesleği İdlib'e taşıyarak bölgede çilek eken ilk çiftçi oldu.

İdlib'in güneybatısındaki Bideme köyünde eylülde 10 dönümlük arazide 50 bin çilek fidesini toprakla buluşturan Solak, nisanda başlayacak ilk hasadı sabırsızlıkla bekliyor.

"Bölgede iş fırsatlarını artırmaya çalışıyoruz"

Rami Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib’de çilek üretimine uygun bölgeyi tespit ettikten sonra projesine başladığını söyledi.

Birçok zorlukla karşılaştığını belirten Solak, gelecek mevsimde projeyi genişletip fide sayısını 10 katına çıkartmayı planladıklarını anlattı.

Solak, projede yaklaşık 15 kadın ve erkeğin istihdam edildiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:

"Çileğin işçiliği zor. Fide dikiminden itibaren hasat bitene kadar işçiler yoğun çalışıyor. Bölgede iş fırsatlarını artırmaya çalışıyoruz. Bazı malzemeleri temin etmekte zorluk çekiyoruz. Özellikle de bitkinin ihtiyaç duyduğu gübreleri her zaman bulamıyoruz. Savaş bölgesi olduğu için rejim tarafından atılan bombalar çalışmalarımızı engelliyor."

Esed rejim güçlerinin saldırıları yüzünden zorla yerinden edildiğini dile getiren Solak, "Gönül isterdi biz bu işi ana toprağımızda, Bayırbucak'ta yapalım. İnşallah topraklarımıza, köyümüze dönüp orada da yaparız." diye konuştu.

Ailelere yeni gelir kapısı oldu

Çilek projesi işinde yer alan işçilerden Halidiye Sido da "Yaşam koşulları, savaş döneminde oldukça zor. Eskisi gibi iş imkanları bulamıyoruz. Allah'a çok şükür çilek projesinde çalışma imkanı buldum. Bizim için gelir kapısı oldu." ifadesini kullandı.

Tarım işçilerinden Selva el-Kurdi, "İnşallah proje başarılı olur ve buna benzer işler çoğalır. Biz de çocuklarımızın ekmeğini kazanırız." dedi.

Eşinin Esed rejim güçlerince alıkonulduğunu söyleyen Kurdi, "İdlib'de savaş nedeniyle yaşam şartları kötü. 5 çocuğuma kendi imkanlarımla bakıyorum. Allah'a şükür bu proje faaliyete geçti." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
THY, Irak seferlerinde Kovid-19 tedbirlerinin kalktığını duyurdu
En zorlu arazilere düzenlenen hava hücum harekâtlarının isimsiz kahramanları: Helikopter pilotları
Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Erzurum, Ardahan, Kars ile Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor
İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 bin 363 tarihi eser ele geçirildi

Benzer haberler

Bayırbucak Türkmeni Solak, Hatay'da edindiği deneyimle İdlib'in ilk çilek yetiştiricisi oldu

Bayırbucak Türkmeni Solak, Hatay'da edindiği deneyimle İdlib'in ilk çilek yetiştiricisi oldu

Uluslararası Doktorlar Derneği, Suriyeli kız çocuğunu protez bacaklara kavuşturdu

Esed rejiminin İdlib'e düzenlediği saldırıda aynı aileden 3 sivil öldü

"Savaşın çocukları", eğitim hayallerini ailelerinin geçimine feda ediyor

"Savaşın çocukları", eğitim hayallerini ailelerinin geçimine feda ediyor
Suriye'nin İdlib ilinde kamplarda kalanlara hizmet verecek sağlık merkezi açıldı

Suriye'nin İdlib ilinde kamplarda kalanlara hizmet verecek sağlık merkezi açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet