Bayırbucak Türkmeni Solak, Hatay'da edindiği deneyimle İdlib'in ilk çilek yetiştiricisi oldu
Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan Bayırbucak (Türkmendağı) Türkmenlerinden Rami Solak, Hatay'da öğrendiği mesleğini İdlib'e taşıyarak bölgede çilek üreticiliği yapan ilk çiftçi oldu.
İdlib
Suriye'deki iç savaş nedeniyle memleketi Bayırbucak bölgesinden ailesiyle Hatay'a göç eden Solak, 2017'de Türkmenlere yönelik Yayladağı Kaymakamlığınca geliştirilen projeyle çilek üreticiliği mesleğiyle tanıştı.
Hatay'da çilek yetiştiriciliği alanında ustalaşan yüzlerce Bayırbucak Türkmeni'nden biri olan Solak, Türkiye'de edindiği bu mesleği İdlib'e taşıyarak bölgede çilek eken ilk çiftçi oldu.
İdlib'in güneybatısındaki Bideme köyünde eylülde 10 dönümlük arazide 50 bin çilek fidesini toprakla buluşturan Solak, nisanda başlayacak ilk hasadı sabırsızlıkla bekliyor.
"Bölgede iş fırsatlarını artırmaya çalışıyoruz"
Rami Solak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib’de çilek üretimine uygun bölgeyi tespit ettikten sonra projesine başladığını söyledi.
Birçok zorlukla karşılaştığını belirten Solak, gelecek mevsimde projeyi genişletip fide sayısını 10 katına çıkartmayı planladıklarını anlattı.
Solak, projede yaklaşık 15 kadın ve erkeğin istihdam edildiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:
"Çileğin işçiliği zor. Fide dikiminden itibaren hasat bitene kadar işçiler yoğun çalışıyor. Bölgede iş fırsatlarını artırmaya çalışıyoruz. Bazı malzemeleri temin etmekte zorluk çekiyoruz. Özellikle de bitkinin ihtiyaç duyduğu gübreleri her zaman bulamıyoruz. Savaş bölgesi olduğu için rejim tarafından atılan bombalar çalışmalarımızı engelliyor."
Esed rejim güçlerinin saldırıları yüzünden zorla yerinden edildiğini dile getiren Solak, "Gönül isterdi biz bu işi ana toprağımızda, Bayırbucak'ta yapalım. İnşallah topraklarımıza, köyümüze dönüp orada da yaparız." diye konuştu.
Ailelere yeni gelir kapısı oldu
Çilek projesi işinde yer alan işçilerden Halidiye Sido da "Yaşam koşulları, savaş döneminde oldukça zor. Eskisi gibi iş imkanları bulamıyoruz. Allah'a çok şükür çilek projesinde çalışma imkanı buldum. Bizim için gelir kapısı oldu." ifadesini kullandı.
Tarım işçilerinden Selva el-Kurdi, "İnşallah proje başarılı olur ve buna benzer işler çoğalır. Biz de çocuklarımızın ekmeğini kazanırız." dedi.
Eşinin Esed rejim güçlerince alıkonulduğunu söyleyen Kurdi, "İdlib'de savaş nedeniyle yaşam şartları kötü. 5 çocuğuma kendi imkanlarımla bakıyorum. Allah'a şükür bu proje faaliyete geçti." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.