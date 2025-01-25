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Yaşam

Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı.

Mustafa Yılmaz  | 25.01.2025 - Güncelleme : 25.01.2025
Uludağ'da kar kalınlığı 76 santimetreye ulaştı

Bursa

Her yıl yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uludağ'da, dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sisin de hakim olduğu bölgede görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünün verilerine göre kar kalınlığının Oteller Bölgesi'nde 76 santimetreye ulaştığı Uludağ'da yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Jandarma ekipleri, Uludağ'a gitmek isteyen sürücülerin araçlarında zincir bulunup bulunmadığını denetledi.

Ekipler, kış lastiği bulunmayan ve zincir takılı olmayan araçların Oteller Bölgesi'ne geçişine izin verilmedi.

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