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Yaşam

Muş'un köylerinde yaşayan besicilerin zorlu mesaisi

Muş'un dağ köylerinde yaşayan besiciler, karla kaplı köylerinde zor şartlara rağmen hayvanların bakımını ihmal etmiyor.

İbrahim Yaldız   | 17.01.2021
Muş'un köylerinde yaşayan besicilerin zorlu mesaisi Fotoğraf: İbrahim Yaldız/AA

Muş

Bölgede etkisini sürdüren kar ve tipi, en çok geçimini hayvancılıkla sağlayan çiftçileri zorluyor. 

Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden Muş'ta besiciler, her gün hayvanlarını kar üzerinde ot ve saman vererek besliyor.

Merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde yaşayan besicilerden Yusuf Omur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışın hayvanları beslemek için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi.

Mart ayı bitinceye kadar zor şartlarda hayvanların bakımını yaptıklarını belirten Omur, şöyle konuştu:

"Mart ayı bitene kadar karın üzerinde hayvanlara ot ve saman veriyoruz. Kar ve tipiden dolayı çok zorluk çekiyoruz. Hayvanları sabah ve öğlenden sonra yemliyoruz. Otları ahırın önünde kadar sırtımızda taşıyoruz. Kış burada uzun sürüyor. Hayvanlar tek geçim kaynağımız onlara bakmaya mecburuz."

Eyüp Omur ise köye 3 gün önce yarım metre kar yağdığını söyledi.

Omur, kar üzerinde hayvanlara ot, yemliklerde ise saman verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kar yağışı besiciliği zorlaştırıyor ama bu mesleğe alıştık. Artık bize zor gelmiyor. Köyümüz yoğun kar yağmasıyla biliniyor. Önceki yıllarda 1,5 metre kar olurdu. Bu sene geç yağdı. Hayvanlarla uğraşmak bize iyi geliyor."

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