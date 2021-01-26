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Edirne'de kar yağışı başladı

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü. Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

Salih Baran,Hakan Mehmet Şahin   | 26.01.2021
Edirne'de kar yağışı başladı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne'de akşam saatlerinde başlayan yağmur, hava sıcaklığının düşmesiyle kar yağışına dönüştü.

Edirne'de kar yağışı başladı

Hava sıcaklığının düşmesiyle sağanağın kara dönüştü kentte Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda kar yağışı etkili oldu. ( Hakan Mehmet Şahin - Anadolu Ajansı )

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak kısa sürede yollarda birikintisi oluşturdu. Su birikmesi nedeniyle Güney Çevre Yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Lodosun karayele çevirmesiyle hava sıcaklıklarındaki ani düşüş önce Balkan sınırındaki köylerde daha sonra da kent merkezinde sağanağı kara dönüştürdü.

Özellikle Hamzabeyli Sınır Kapısı ve sınırdaki Balkan köylerinde kar yağışı tipi şeklinde etkili oluyor.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri uluslararası kara yolunun kapanmaması amacıyla kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar kar top oynayarak kar yağışının keyfini çıkardı

Park halindeki araçların üzerleri ve şehir içindeki bazı güzergahlar karla kapladı. Polis ve belediye ekipleri caddelerde önlem aldı.

Kentin simgelerinden Selimiye Camisi ve tarihi eserler kar yağışıyla görsel güzellik sundu.

Vatandaşlar evlerinin çevresinde ve yakınındaki parklara çıkarak kar topu oynadı.

Vakıf Süleymanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun süreden beri kar yağışını beklediklerini söyledi. Evinin yakınındaki parka çıktığını belirten Süleymanlı, kar yağışının herkesi sevindirdiğini getirdi.

Canberk Hızlı da beklenen kar yağışının uzun süre sonra Edirne'ye geldiğini belirterek, "Küresel ısınmadan dolayı mevsimler yer değiştirdi. İnşallah doğamız düzelir ve her mevsimi zamanında yaşarız." dedi.

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