'Türkiye'nin çatısı'nda görsel şölen
Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, 2 bin 500 metresine kadar eriyen karla adeta görsel şölen sunuyor.
Iğdır
Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, üzerindeki karların yarıya kadar erimesiyle güzel görüntüler oluşturdu.
Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'ndaki karlar erimeye başladı.
Yaklaşık 6 aydır dağın üzerini adeta beyaz bir örtü gibi örten ve bölgede üzerindeki karların erimesi "yazın gelişi" olarak nitelenen Ağrı Dağı'ndaki karlar kısmen eriyince, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı.
Ağrı Dağı, 2 bin 500 metresine kadar eriyen karlı manzarasıyla adeta görsel şölen sundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.