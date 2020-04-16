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Yaşam

'Türkiye'nin çatısı'nda görsel şölen

Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı, 2 bin 500 metresine kadar eriyen karla adeta görsel şölen sunuyor.

Hüseyin Yıldız   | 16.04.2020
'Türkiye'nin çatısı'nda görsel şölen Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı, üzerindeki karların yarıya kadar erimesiyle güzel görüntüler oluşturdu.

Sahip olduğu 5 bin 137 metrelik rakımıyla "Türkiye'nin çatısı" olarak nitelendirilen Ağrı Dağı'ndaki karlar erimeye başladı.

Yaklaşık 6 aydır dağın üzerini adeta beyaz bir örtü gibi örten ve bölgede üzerindeki karların erimesi "yazın gelişi" olarak nitelenen Ağrı Dağı'ndaki karlar kısmen eriyince, ortaya adeta kartpostallık görüntüler çıktı. 

Ağrı Dağı, 2 bin 500 metresine kadar eriyen karlı manzarasıyla adeta görsel şölen sundu.

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