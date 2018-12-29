Türkiye’ye Alman turist talebi artacak

TUI’nin Almanya Üst Yöneticisi Andryszak Türkiye'nin Alman tatil pazarında en çok talep edilen ülkeler arasında yer aldığını belirterek, “Gelecek yıl için beklentilerimiz yüksek.” dedi.

BERLİN - Bahattin Gönültaş

Almanya merkezli dünyanın en büyük turizm şirketlerinden TUI’nin Almanya Üst Yöneticisi (CEO) Marek Andryszak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman turistlerin Türkiye’ye bu yıl geri döndüğünü söyledi.

Türkiye’ye Alman turistlerin ilgisinin artacağının altını çizen Andryszak, “Bu yıl artan rezervasyon rakamlarını gördük. Türkiye, ilk 10’daki en popüler seyahat destinasyonları içinde üçüncü oldu. Buna göre, 2019’da Türkiye’ye yönelik beklentilerimiz yüksek, rezervasyonların önümüzdeki yıl artmaya devam edeceğini bekliyoruz.” diye konuştu.

Andryszak, Türkiye'nin turizm destinasyonu olarak, Alman turistlerin takdirini kazandığını, kalite, hizmet ve fiyatta önemli performansa sahip olduğunu vurgulayarak, “Oteller bu seviyede (kaliteli hizmet) kalırsa, gelecek yıllarda Alman turistlerin sayısı artacaktır.” yorumunu yaptı.

Alman turizm sektörü yetkilileri, Türkiye’nin Alman tatil pazarında en çok talep edilen ülkeler arasında yer almasının nedeni olarak “Seçkin ürünler, hizmetler sunması ve Türklerin misafirperverliğini” gösterirken avronun lira karşısında değer kazanmasından dolayı da bu değerin arttığına işaret ettiler.

Rusya’dan sonra Türkiye’ye en çok turist Almanya’dan

Türkiye’ye tatile giden Alman turist sayısı bu yılın ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 25,56 artarak, 4 milyon 334 bin 67 kişi oldu. Almanya, Rusya’dan sonra Türkiye’ye en fazla turist gönderen ülke konumunda bulunuyor.

Ayrıca, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eylül ayında Berlin'e yaptığı ziyaretle ivme kazanan Türkiye-Almanya ekonomik ilişkilerinin bir üst lige çıkarılmasının da Almanya’dan Türkiye’ye gelecek turist sayısına olumlu katkı yapacağı belirtiliyor.