Tunceli'nin yeşile bürünen doğası havadan görüntülendi
Tunceli'nin ilkbahar renklerine bürünen tarım arazileri, dağ köyleri ve akarsuları, helikopterle havadan görüntülendi.
Tunceli
El değmemiş doğasıyla öne çıkan kent, zengin bitki örtüsü, tarihi mekanları ve yaylalarıyla dikkati çekiyor.
Sarp dağların arasında kurulu kentte, Munzur Vadisi, Bağın Kaplıcaları, Pertek Kalesi, Dereova Şelalesi ve Munzur Gözeleri gibi alanlar gezginlerin rotasında bulunuyor.
Doğasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan kentte bağlı Pertek ve Mazgirt ilçesindeki doğal güzellikler de helikopterle havadan görüntülendi.
Keban Baraj Gölü, yeşillenen ormanlık alanlar, buğday tarlaları ve dağ köylerinde ilkbahar güzelliği yaşanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.