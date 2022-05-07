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Yaşam

İşitme engelli doğan Alperen, artık 'anne' diyebiliyor

İzmirli Funda-Köksal Çelik çiftinin kulakları kapalı doğan 4 yaşındaki çocukları Alperen Çelik, ABD'de gerçekleştirilen ameliyatın ardından önce işitmeye sonra da konuşmaya başladı.

Mustafa Güngör   | 07.05.2022
İşitme engelli doğan Alperen, artık 'anne' diyebiliyor Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

İzmir'de, 8 yıllık evli Çelik çiftinin oğulları, 4 yıl önce her 2 kulağı da kapalı olarak dünyaya geldi.

Araştırma yapan aile, ameliyatın ABD'de gerçekleştirilebileceğini öğrendi. Aile, İzmir Valiliğinin onayıyla yardım kampanyası düzenledi.

Ameliyat için gerekli 99 bin doları toplayan aile, ABD'ye giderek, 8 Şubat'ta çocuklarının ameliyat olmasını sağladı.

Ameliyatta, çocuğa kasıktan alınan derilerle sol dış kulak yapıldı ve kulak kanalları açıldı.

Ameliyatın ardından kalıpların da çıkarılmasıyla ilk kez duymaya başlayan Alperen, sesleri algıladıktan 15-20 gün sonra "anne" sözcüğünün de olduğu bazı kelimeleri çıkarmaya başladı.

"4 yıl bekledim"

Funda Çelik, AA muhabirine, çocuğunun ameliyat masraflarının karşılanmasında, iş adamlarından bizzat destek isteyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in büyük katkısı olduğunu söyledi.

Ameliyattan 15 gün sonra oğlunun sol kulağındaki kalıbın çıkarıldığını ve duymaya başladığını aktaran Çelik, şöyle konuştu:

"Kalıbı çıkarmaya gittiğimizde doktor bana 'Alperen'e seslenin' dedi. Bir anda dönüp bana bakması, koşa koşa gelip sarılması, öpmesi o anı anlatamam. Sorsalar roman yazarım. Çok farklı bir duyguydu. 4 yıl sonra Alperen ilk defa benim sesimi duymuştu. 15-20 gün sonra Alperen, anne dedi ve ben 4 yıl beklemiştim anne demesini."

"48 bin dolar daha gerekli"

Sağ kulak için yeni bir ameliyat gerektiğini ve 8 Eylül'de gerçekleşecek ameliyat için 18 Temmuz'a kadar 48 bin dolar daha toplanması gerektiğini ifade eden Çelik, Instagram'da "Alperen'e ses ver" isimli bir sayfaları olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Oğlumun kulağına baktıkça herkese teşekkür ediyorum. Çok büyük ailesi oldu Alperen'in. Şimdi ikinci kulak için de lütfen engeline engel olalım. Çünkü onun engeli, geçici bir engel. Sadece paraya ihtiyacımız var. Ben onu karşılayacak bir güçte değilim. Çok az bir paraya ihtiyacımız var. 51 bin doları topladık. Bir anne olarak Anneler Günü hediyesi olarak bana Alperen'in kulağını ve seslerini verirseniz çok mutlu olurum."

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