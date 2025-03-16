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Yaşam

Tunceli'nin karlı ormanlarında yiyecek arayan vaşak dron ile görüntülendi

Tunceli'de, ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlilerince drone ile görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Tunceli'nin karlı ormanlarında yiyecek arayan vaşak dron ile görüntülendi

Tunceli

Yaban hayatı varlığıyla dikkati çeken kentte, kurt, bozayı, yaban keçisi, porsuk, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak ve su samuru gibi canlı türleri bulunuyor.​​​​​​​

DKMP görevlileri de bu canlıları kaçak avcılara karşı korumak amacıyla belirli aralıklarla koruma kontrol faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bölgedeki yaban hayvanlarının envanterini çıkarmak için çalışma yapan ekipler, karla kaplı ormanlık alanda yiyecek arayan vaşak ile karşılaştı.

Nesli tehlike altında alan vaşak, DKMP personeli Azat Özel, Onur Sarıhan ve Murat Özel’in çalışması sonucu dron yardımıyla kayıt altına alındı.​​​​​​​

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