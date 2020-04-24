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Yaşam

Tunceli'de Vefa ekibi evinden çıkamayan yaşlılara saz çaldı türkü söyledi

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek saz çaldı, türkü söyledi.

Haydar Toprakçı   | 24.04.2020
Tunceli'de Vefa ekibi evinden çıkamayan yaşlılara saz çaldı türkü söyledi

Tunceli

Tunceli'de, Vefa Sosyal Destek Grubu personeli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek saz çaldı, türkü söyledi.

Vefa ekibi evinden çıkamayan yaşlılara saz çaldı türkü söyledi

Valiliğin Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturduğu Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.

Bazı yaşlı vatandaşların Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan canlı müzik talebinde bulunması üzerine Vali Tuncay Sonel, bu isteğinin yerine getirilmesi talimatını verdi.

Ekipte müzikle ilgilenen personel, vatandaşları evlerinde ziyaret edip, sosyal mesafeyi koruyarak saz eşliğinde birbirinden güzel türküler seslendirdi.

Vali Sonel, müzik dinletisi görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak üzerine de "Kıymetli büyüklerimiz ister de biz yapmaz mıyız." notunu düştü.

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