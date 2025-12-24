Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi
Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.
Tunceli
Pülümür ilçesine bağlı Turnadere köyü mevkisinde, yer altı sularıyla beslenen derede görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bir süre başını su yüzeyine çıkararak çevreyi izleyen su samuru, daha sonra kaya oyuğuna girerek gözden kayboldu.
Bu arada, sarp dağların arasında yer alan kent, el değmemiş doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.
