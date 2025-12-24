Dolar
42.85
Euro
50.62
Altın
4,482.03
ETH/USDT
2,938.30
BTC/USDT
87,437.00
BIST 100
11,340.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde nesli tehlike altında bulunan su samuru görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 24.12.2025 - Güncelleme : 24.12.2025
Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Pülümür ilçesine bağlı Turnadere köyü mevkisinde, yer altı sularıyla beslenen derede görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bir süre başını su yüzeyine çıkararak çevreyi izleyen su samuru, daha sonra kaya oyuğuna girerek gözden kayboldu.

Bu arada, sarp dağların arasında yer alan kent, el değmemiş doğasıyla birçok canlıya ev sahipliği yapıyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da teknik arıza nedeniyle metro seferlerinde aksama yaşanıyor
Beştepe Millet Camisi'nde Regaip Gecesi Özel Programı düzenlenecek
11. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Dışişleri Bakanı Fidan, Nijerli mevkidaşı Sangare ile Ankara'da bir araya geldi
Ankara'da hava sıcaklığı hissedilir derecede azalacak

Benzer haberler

Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Tunceli'de nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Bolu'da yaban hayvanları fotokapanla görüntülendi

Tunceli'de kartalın "dron avı"na tanıklık eden doğa tutkunu o anları anlattı

Tunceli'de gönüllüler deprem risklerine karşı ev ve iş yerlerinde "tehlike avı"nda

Tunceli'de gönüllüler deprem risklerine karşı ev ve iş yerlerinde "tehlike avı"nda
Tunceli'de yaban keçileri Munzur Vadisi'ne indi

Tunceli'de yaban keçileri Munzur Vadisi'ne indi
Antalya'da vaşak yavruları fotokapanla görüntülendi

Antalya'da vaşak yavruları fotokapanla görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet