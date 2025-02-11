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Yaşam

Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi

Tunceli'de koruma altındaki yaban keçileri, karla kaplı zirvelerden indikleri alçak kesimlerde beslenirken görüntülendi.

Sidar Can Eren  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
Tunceli'de karlı zirvelerden inen yaban keçileri görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Meşe ormanları ve sarp dağlarla çevrili kent, kurt, bozayı, yaban domuzu, keklik, sincap, çengel boynuzlu dağ keçisi, vaşak, baykuş, su samuru, gelincik, kör fare, sansar ve tilki gibi canlılara ev sahipliği yapıyor.

Kentte koruma altında olan yaban keçileri de kış aylarında karlı dağların zirvelerinden alçaklara inerek sıcak bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.

Özellikle Munzur Vadisi Milli Parkı'nı mesken tutan yaban keçileri, kayalık ya da ormanlık alanlarda yetişen bazı bitkileri yiyerek karınlarını doyuruyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdürlüğüne bağlı Tunceli Şubesi ekipleri de yaban keçilerinin avlanmasının önlenmesi için çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Yaban keçileri, Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunuyor.

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