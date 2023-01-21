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Yaşam

Tunceli'de ağaçlar kırağı tuttu, karlı dağların zirvesi sisle kaplandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, karlı dağların zirvesi sisle kaplandı.

Sidar Can Eren   | 21.01.2023
Tunceli'de ağaçlar kırağı tuttu, karlı dağların zirvesi sisle kaplandı Fotoğraf: Sidar Can Eren / AA

Tunceli

Sarp dağların arasında kurulu Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.

Bir süre önce yağan kar ile beyaza bürünen ilçede, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.

Kırağıyla güzel manzaraların oluştuğu ilçede, karlı Munzur Dağları'nın zirveleri de sisle kaplandı.

Yöredeki bazı vatandaşlar doğada gezinti yaparak fotoğraf çekti.

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