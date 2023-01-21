Tunceli'de ağaçlar kırağı tuttu, karlı dağların zirvesi sisle kaplandı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu, karlı dağların zirvesi sisle kaplandı.
Tunceli
Sarp dağların arasında kurulu Ovacık ilçesi, el değmemiş doğasıyla her mevsim farklı güzelliklere bürünüyor.
Bir süre önce yağan kar ile beyaza bürünen ilçede, soğuk havanın etkisiyle ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Kırağıyla güzel manzaraların oluştuğu ilçede, karlı Munzur Dağları'nın zirveleri de sisle kaplandı.
Yöredeki bazı vatandaşlar doğada gezinti yaparak fotoğraf çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.