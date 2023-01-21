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Yaşam

Yaban keçileri Munzur Vadisi'ndeki ormanlarda beslenirken görüntülendi

Tunceli'de koruma altında olan yaban keçileri, Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yiyecek ararken objektife yansıdı.

Sidar Can Eren   | 21.01.2023
Yaban keçileri Munzur Vadisi'ndeki ormanlarda beslenirken görüntülendi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Dağlık ve ormanlık alanların geniş yer kapladığı il merkezi ve ilçeler, yaban hayatı varlığıyla birçok canlıya yaşam alanı sağlıyor.

Kentte nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de Munzur Vadisi Milli Parkı'nda beslenirken görüntülendi.

Kayalıklarda buldukları otlarla bir süre karınlarını doyuran keçiler, vadideki akarsu kenarına inerek su içti.

İzlendiklerini fark eden keçiler, sürüler halinde zirvelere tırmanarak gözden kayboldu.

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